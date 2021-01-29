ООО "ТОЙОТА МОТОР" (официальный представитель брендов Toyota и Lexus на российском рынке) объявило об отзыве свыше 82 тыс. автомобилей из-за дефекта, который может привести к возгоранию.
"Отзыву подлежат 82 405 автомобилей Lexus LX570 и Toyota LC200, реализованных в период с 31 января 2013 года по настоящее время, с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств: автомобили оборудованы форсунками омывателя лобового стекла с нагревателем для предотвращения замерзания жидкости омывателя, находящейся внутри, и из-за особенностей уплотнителя, который удерживает нагреватель внутри форсунки, со временем существует вероятность образования трещины в нагревателе. При возникновении такой ситуации вода с антигололедными реагентами может проникнуть в нагревательный элемент и привести к его короткому замыканию и перегреву, а в худшем случае к возгоранию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росстандарта.
В рамках отзывной кампании дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы также могут самостоятельно сверить VIN-коды своих машин со списком Росстандарта и записаться к дилеру. Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.
На подлежащих отзыву транспортных средствах будет выполнена замена форсунок омывателя лобового стекла на модернизированные. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Это второй крупный отзыв автомобилей Toyota и Lexus за последнее время. В ноябре прошлого года в России отозвали почти 70 тыс. машин разных моделей из-за потенциально опасного дефекта топливного насоса.