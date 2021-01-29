ООО "ТОЙОТА МОТОР" (официальный представитель брендов Toyota и Lexus на российском рынке) объявило об отзыве свыше 82 тыс. автомобилей из-за дефекта, который может привести к возгоранию.

"Отзыву подлежат 82 405 автомобилей Lexus LX570 и Toyota LC200, реализованных в период с 31 января 2013 года по настоящее время, с VIN-кодами согласно приложению . Причина отзыва транспортных средств: автомобили оборудованы форсунками омывателя лобового стекла с нагревателем для предотвращения замерзания жидкости омывателя, находящейся внутри, и из-за особенностей уплотнителя, который удерживает нагреватель внутри форсунки, со временем существует вероятность образования трещины в нагревателе. При возникновении такой ситуации вода с антигололедными реагентами может проникнуть в нагревательный элемент и привести к его короткому замыканию и перегреву, а в худшем случае к возгоранию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росстандарта.

В рамках отзывной кампании дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы также могут самостоятельно сверить VIN-коды своих машин со списком Росстандарта и записаться к дилеру. Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru .

На подлежащих отзыву транспортных средствах будет выполнена замена форсунок омывателя лобового стекла на модернизированные. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.