Rsheram / commons.wikimedia.org Правительство рассматривает возможность оснащения транспортных средств в России так называемыми алкозамками (устройствами, не допускающими пуск двигателя автомобиля без предварительного прохождения проверки состояния водителя через алкотестер)

Rsheram / commons.wikimedia.org

Правительство рассматривает возможность оснащения транспортных средств в России так называемыми алкозамками (устройствами, не допускающими пуск двигателя автомобиля без предварительного прохождения проверки состояния водителя через алкотестер). Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания по этому вопросу, которое прошло в Минпромторге.

По данным издания, до 1 октября будет разработана концепция "внедрения в массовое потребление алкозамков для транспортных средств", включая "обеспечение сервиса автомобилей с алкозамками". До 31 декабря планируется проработать вопрос "о стимулировании массового внедрения алкозамков в серийные модели". Так, за установку отечественных алкозамков правительство может начислить автопроизводителям дополнительные баллы в рамках действующей системы оценки локализации производства. Также планируется оценить влияние замков на безопасность езды (замки не должны блокировать автомобиль на ходу) и наделить устройства статусом "средств измерений" по аналогии с алкометрами и дорожными камерами. Это позволит проводить регулярные поверки алкозамков.

Из протокола следует, что в совещании приняли участи представители нескольких производителей оборудования. При этом только у одной из этих компаний ("Научно-производственная фирма "Мета") есть готовый алкозамок стоимостью 79 тыс. рублей. В целом же представленные на рынке алкозамки стоят от 25 до 120 тыс. рублей.

"Применение алкотестера порождает большую вероятность ошибки. Если мы тестируем один раз в момент посадки, то подышать на прибор может любой человек, не обязательно водитель. Если же мы мониторим наличие паров во время движения, то присутствие в салоне одного или нескольких пассажиров с признаками алкогольного опьянения может привести к ошибочному срабатыванию системы блокировки", - отметил собеседник издания на авторынке.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков заявил, что оснащать алкозамками можно машины водителей, уличенных в пьяном вождении, но говорить о массовом применении этих устройств рано. "Нет ни нормативной базы, ни стандартов, ни инфраструктуры для обслуживания алкозамков", - подчеркнул депутат, добавив, что если алкозамки будут ставить за счет автопроизводителей, то это приведет к росту цен на машины для всех, включая водителей, которые не употребляют алкоголь.

Отметим, что эта идея рассматривалась властями и раньше. Например, в 2010 году в рамках пилотного проекта алкозамки ставили на школьные автобусы в Татарстане и Ивановской области, но дальнейшего развития инициатива не получила. В 2013 году партия "Справедливая Россия" предлагала обязать водителей, уличенных в пьянстве за рулем, ставить алкозамки за свой счет, но этот законопроект отклонили.

Алкозамки применяются во многих странах для контроля за водителями, уличенными в употреблении алкоголя за рулем. С 2022 года все новые транспортные средства, произведенные на территории Евросоюза, должны быть оборудованы алкозамками.