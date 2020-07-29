Компания KIA Kia представила новое поколение минивэна Carnival

Компания KIA

Южнокорейская компания Kia официально представила минивэн Carnival четвертого поколения. При этом для новинки придумали отдельный класс GUV (Grand Utility Vehicle), который, по словам представителей Kia, объединяет вместительность и комфорт семейного минивэна со стилистическими особенностями кроссоверов.

Новый Carnival прибавил в габаритах: длина выросла на 40 мм (до 5155 мм), а ширина - на 10 мм (до 1995 мм), тогда как высота осталась прежней (1740 мм). Колесная база минивэна увеличилась с 3060 до 3090 мм. Как и прежде, на рынке Южной Кореи Carnival будет иметь версии с тремя или четырьмя рядами сидений (для семи, девяти или одиннадцати человек). На других рынках будут продаваться версии с иной компоновкой сидений, пишет "Авторевю".

В Южной Корее новый Carnival будет доступен с 3,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 294 лошадиные силы и 202-сильный турбодизелем объемом 2,2 литра. Оба двигателя будут работать в паре с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач, сообщает Motor.ru.

Салон обновленного минивэна выполнен в том же стиле, что и у нового Sorento. Автомобиль получил два экрана диагональю 12,3 дюйма каждый, а также шайбу управления трансмиссией. В зависимости от комплектации Kia Carnival может быть оснащен адаптивным круиз-контролем, а также системой автоматического торможения и удержания в полосе движения.

Продажи нового Carnival в Южной Корее начнутся в ближайшее время. Ожидается, что эта модель доберется и до российского рынка после 10-летнего отсутствия, но сроки выхода Carnival и цены машины в России не уточняются.