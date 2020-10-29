Американская компания Ford 12 ноября представит полностью электрическую версию популярного коммерческого фургона Transit, а производство модели, получившей название E-Transit, начнется в следующем году.

Как пишет The Verge, на презентации компания, вероятно, раскроет основные характеристики новинки, включая запас хода - этот показатель является одним из ключевых для электромобилей в целом и для коммерческих автомобилей в частности.

В настоящее время Ford Transit является самым популярным коммерческим фургоном на рынке США, хотя в последнее время конкуренцию ему составляет обновленный Mercedes-Benz Sprinter, электрическая версия которого уже была анонсирована немецкой компанией. Свой электрический фургон под кодовым названием BV-1 сейчас разрабатывает концерн General Motors, а компания Amazon недавно представила фирменный электрический фургон для доставки заказов клиентам. Этот электромобиль был создан в сотрудничестве со стартапом Rivian.

We're electrifying the future for business. The zero-emission all-electric #Ford E-Transit, coming soon. Learn more 11/12/20. #EV pic.twitter.com/DFtyFlKVxD— Ford Motor Company (@Ford) October 29, 2020

"Мы считаем, что сегмент полностью электрического коммерческого транспорта, в том числе фургонов и пикапов, будет пользоваться огромным спросом, и мы не собираемся упускать эту возможность", - заявил глава компании Джим Фарли.

Ford E-Transit станет частью плана по электрификации модельного ряда, в которую компания вложит не менее 11,5 млрд долларов до 2022 года, отмечает Motor.ru. В "зеленой" линейке фургон присоединится к пикапу F-150 и кроссоверу Mustang Mach-E. Сборку E-Transit наладят на заводе Ford в Канзас-Сити.