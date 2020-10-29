В следующем году автобусы, такси и другой общественный транспорт в России начнут оснащать портативной системой обеззараживания воздуха. Об этом сообщил РИА "Новости" представитель пресс-службы "Платформы НТИ".

"Портативная система дезинфекции общественного транспорта, а также такси и каршеринга может появиться в России уже в начале следующего года. Устройство обеззараживает салон транспортного средства от вирусов, в том числе коронавируса, и убивает опасные для человека бактерии", - рассказал собеседник агентства.

Предполагается, что транспорт начнут оснащать облучателем-рециркулятором, разработанным командой Воронежского государственного технического университета в рамках образовательного интенсива "Университета 2035" НТИ.

"Сейчас система проходит тестовые испытания, выпуск планируется начать уже зимой. Ориентировочная стоимость устройства в зависимости от комплектации будет начинаться от 50 тысяч рублей", - отметили в НТИ, уточнив, что компактное устройство можно будет установить в любом автомобиле без изменения конструкции салона. Устройство может определять, есть ли в салоне люди, и имеет несколько режимов работы.

Разработчики считают новый прибор более эффективным и безопасным по сравнению с обработкой салона химическими средствами и ультразвуком.

"В основе работы данного прибора лежит использование физического принципа воздействия ультрафиолетового излучения на бактерии и вирусы. В отличие от аналогов, данный облучатель-рециркулятор будет не только постоянно очищать проходящий через него воздух, но и при отсутствии пассажиров будет открываться и обеззараживать облучаемую поверхность", - отметил представитель НТИ.

Напомним, на днях профсоюз таксистов Москвы обратился к столичным властям с просьбой обеспечить водителей такси средствами индивидуальной защиты за счет городского бюджета. Ранее московский департамент транспорта обвинил агрегаторы такси в отсутствии контроля за соблюдением водителями противоэпидемиологических мер.