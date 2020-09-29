Компания Dacia представила новые Sandero и Logan для европейского рынка

Принадлежащая французской Renault компания Dacia официально представило новое поколение седана Logan и хэтчбека Sandero для европейского рынка, где эти модели продаются под брендом Dacia.

После смены поколений автомобили существенно изменились - теперь они построены на платформе CMF-B, которая также лежит в основе европейского Renault Clio. Новый Sandero и новый Logan, получили более покатое лобовое стекло и совершенно новую переднюю оптику с Y-образными светодиодными элементами в фарах. Sandero Stepway в свою очередь обзавелся рельефным капотом и дополнительным пластиковым обвесом, отмечает РБК.

На европейском рынке Dacia Logan и Sandero третьего поколения предложат с трехцилиндровыми моторами мощностью 65, 90 и 100 лошадиных сил, а самый мощный двигатель будет работать на газе. Младший агрегат в линейке сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач, 90-сильный - с шестиступенчатой механической коробкой либо вариатором CVT, а самому мощному мотору положена только шестиступенчатая "механика". Дизельных двигателей в моторной линейке больше не будет, пишет Motor.ru.

В салонах машин будут устанавливаться новая приборная панель, мультифункциональное рулевое колесо, а также мультимедийная система с сенсорными дисплеями разного размера. Список оснащения включает климат-контроль, систему аварийного торможения, систему контроля слепых зон, камеру заднего вида и парктроник спереди и сзади.

В продаже в Европе обновленные машины появятся в ближайшие месяцы, а цены и комплектации будут объявлены ближе к старту продаж. По слухам, в России, где Logan и Sandero выпускаются под брендом Renault, в перспективе также начнут производить и продавать новое поколение этих моделей.