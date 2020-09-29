Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Инспекторы ГИБДД смогут штрафовать водителей за неправильную резину и ксеноновые лампы в фарах

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

ГИБДД подготовила проект изменений в ПДД, которые позволят инспекторам штрафовать водителей за ряд нарушений, связанных с эксплуатацией автомобиля. Обзор поправок, общественное обсуждение которых продлится до 16 октября, приводит газета "Коммерсант".

Проект предлагает внести изменения в "перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств", который является приложением к ПДД. Если инспектор находит нарушения из перечня, то может выписать водителю штраф в 500 рублей. Подготовку поправок в МВД объяснили необходимостью привести ПДД в соответствие с техрегламентом Таможенного союза о колесных транспортных средствах.

Поправки содержат запрет на нарушение правил сезонного использования автопокрышек. В случае из вступления в силу нарушением будет считаться езда с июня по август на зимних шипованных шинах, а с декабря по февраль - на летних. Также наказание последует за установку шипованных шип только на одну ось. Сейчас ПДД не позволяют штрафовать за неправильную резину.

Еще один пункт поправок позволит штрафовать водителей за установку в фарах источника света "класса или с цоколем, мощностью, цветовой температурой", не соответствующими "эксплуатационной документации". Как пояснил член рабочей группы по безопасности движения ОНФ Григорий Шухман, речь идет о нештатных газоразрядных (ксеноновых) и светодиодных лампах. Яркие ксеноновые лампы пользуются популярностью у автовладельцев, но их установка в не предназначенные для таких ламп фары приводит к ослеплению водителей встречных машин.

Из поправок также следует, что штраф будет грозить за неработающий фароочиститель или автоматический корректор наклона фар. Сейчас некоторые водители намеренно отключают штатные очистители фар для уменьшения расхода незамерзающей жидкости зимой.

Нарушениями новые поправки признают также "подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления", "самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления вопреки желанию и ожиданиям водителя" и отсутствие противосолнечных козырьков.

Наконец, в поправках указано, что при тонировке ветровое и боковые стекла автомобиля должны пропускать не менее 70% света (сейчас не менее 75%, согласно старому ГОСТу). При этом сейчас инспекторы и так проверяют тонировку по нормативу 70%, поскольку КоАП ссылается на соответствующую норму техрегламента, а не ПДД. Отдельный норматив тонировки в 60% светопропускания вводится для бронированных машин.