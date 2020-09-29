Электросамокаты с двигателями мощнее 250 Вт в России приравниваются к мопедам и для управления ими владельцы должны иметь права категории М. Об этом говорится в ответе МВД на запрос члена рабочей группы ОНФ по безопасности движения Григория Шухмана о правовом статусе электросамокатов.

В ведомстве также напомнили, что в случае нарушения ПДД водителем мопеда к нему могут быть применены санкции, предусмотренные главой 12 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) для обычных водителей, а также меры обеспечения, предусмотренные ст. 27.13 КоАП (эвакуация на штрафстоянку), пишет "Коммерсант". В то же время граждане, управляющие электросамокатами мощностью менее 250 Вт пока что приравниваются к пешеходам, и максимальный штраф за нарушение ПДД для них составляет 1,5 тыс. рублей.

В середине августа инспекторы ГИБДД остановили пьяного жителя Казани Дмитрия Котухова на 600-ваттном электросамокате. Теперь его собираются лишить прав через суд как владельца мопеда. Котухов своей вины не признает.

Напомним, в середине сентября Минтранс подготовил проект масштабных поправок к правилам дорожного движения (ПДД), которые изменяют правила движения электросамокатов и подобных транспортных средств. Поправки вводят термин "средство индивидуальной мобильности" (СИМ). Под ним понимается устройство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) и (или) мускульной энергии человека (роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства), за исключением велосипедов и инвалидных колясок.

Поправки гласят, что пользующие СИМ граждане будут разделены на возрастные группы. Так, дети до семи лет смогут кататься на СИМ только в сопровождении взрослых по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Дети и подростки в возрасте от семи до 14 лет смогут ездить на СИМ по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон без сопровождения взрослых. Наконец, граждане старше 14 лет смогут кататься по пешеходным и велосипедным зонам, вело- и велопешеходным дорожкам, полосам для велосипедистов. При отсутствии всего вышеперечисленного разрешен выезд на тротуары и пешеходные дорожки. Также на пешеходные дорожки можно будет выезжать, если на СИМ едет взрослый, сопровождающий ребенка возрастом до 14 лет на СИМ или велосипеде.

Поправки также вводят скоростные лимиты для СИМ. Например, во всех случаях совмещенного движения с пешеходами документ запрещает ездить со скоростью свыше 20 км/ч, подчеркивая при этом приоритет пешеходов. При отсутствии всякой инфраструктуры документ разрешает выезд на обочину или правый край проезжей части. При этом потребуется соблюдать ряд условий: на дороге должно действовать ограничение скорости в 60 км/ч, а СИМ должен быть оборудован электромотором, передней фарой, тормозами, звуковым сигналом и светоотражателями спереди и сзади.

Прочие запреты для СИМ гласят, что на них нельзя будет заезжать под знак "Кроме лиц, использующих СИМ" или знака "Движение на велосипедах запрещено". Также документ запрещает выезжать на правый край проезжей части на гироскутере или моноколесе, ехать на СИМ, держась за руль одной рукой, перевозить груз, выступающий более чем на полметра за габариты СИМ, перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией СИМ, ездить пьяным, в утомленном или болезненном состоянии, а также под воздействием наркотиков или ухудшающих реакцию лекарств.