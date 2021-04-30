Шутка американского подразделения компании Volkswagen о переименовании в Voltswagen стала поводом для расследования - его начала Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Напомним, сообщение о переименовании было опубликовано 30 марта на сайте Volkswagen Group of America, а также в соцсетях компании. Позднее пресс-релиз был удален, но аккаунты автопроизводителя в соцсетях еще какое-то время носили название Voltswagen. В пресс-релизе решение о переименовании объяснялось желанием публично продемонстрировать приверженность стратегии перехода на электромобили. Также анонс был приурочен к выходу на рынок США электрического кроссовера Volkswagen ID.4.
Вскоре после того, как о переименовании американского подразделения сообщили многие СМИ, представителю концерна Volkswagen в Германии пришлось объявить, что это была первоапрельская шутка, призванная привлечь внимание к планам VW по выпуску электромобилей и повысить интерес к модели ID.4. Но принятая публикой за чистую монету новость сыграла злую шутку с самой компанией и сказалась на стоимости акций Volkswagen - после объявления о переименовании стоимость бумаг компании выросла на 12,5%, что повысило капитализацию на миллиарды долларов.
Именно стремительный рост акций Volkswagen и стал поводом для расследования SEC, пишет Der Spiegel. Пока не ясно, какие именно обвинения в нарушении законодательства могут быть предъявлены Volkswagen, но публикация недостоверной информации об автопроизводителях уже приводила к разбирательствам. Так, в 2018 году глава Tesla Илон Маск опубликовал в своем микроблоге несколько записей, в которых говорилось о плане выкупа акций Tesla по цене в 420 долларов за штуку и преобразования Tesla в частную компанию. В SEC сочли, что Маск опубликовал ложную информацию и ввел инвесторов в заблуждение. В итоге SEC и Маск заключили мировое оглашение, что помогло бизнесмену избежать суда.