Шутка американского подразделения компании Volkswagen о переименовании в Voltswagen стала поводом для расследования - его начала Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Напомним, сообщение о переименовании было опубликовано 30 марта на сайте Volkswagen Group of America, а также в соцсетях компании. Позднее пресс-релиз был удален, но аккаунты автопроизводителя в соцсетях еще какое-то время носили название Voltswagen. В пресс-релизе решение о переименовании объяснялось желанием публично продемонстрировать приверженность стратегии перехода на электромобили. Также анонс был приурочен к выходу на рынок США электрического кроссовера Volkswagen ID.4.

Вскоре после того, как о переименовании американского подразделения сообщили многие СМИ, представителю концерна Volkswagen в Германии пришлось объявить , что это была первоапрельская шутка, призванная привлечь внимание к планам VW по выпуску электромобилей и повысить интерес к модели ID.4. Но принятая публикой за чистую монету новость сыграла злую шутку с самой компанией и сказалась на стоимости акций Volkswagen - после объявления о переименовании стоимость бумаг компании выросла на 12,5%, что повысило капитализацию на миллиарды долларов.