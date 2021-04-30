Минздрав подготовил новый проект приказа о правилах выдачи водителям и кандидатам в водители медсправок для продления и получения прав. В настоящее время документ, который должен вступить в силу 1 января 2022 года проходит оценку в Аналитическом центре при правительстве в рамках "регуляторной гильотины, пишет "Коммерсант" .

Напомним, приказ Минздрава, меняющий правила прохождения водителями медкомиссии, должен был вступить в силу 22 ноября 2019 года. В той редакции документ обязывал проходить тест на определение в крови маркера, указывающего на хронический алкоголизм (карбогидрат-дефицитного трансферрина, CDT). Также документ гласил, что желающим получить или вернуть права придется сдавать анализ мочи при посещении нарколога.

Эксперты отмечали, что эти нововведения приведут к росту стоимости получения водительских справок - некоторые говорили о повышении цены в несколько раз. В ноябре 2019 года из регионов начали поступать сообщения, что в наркологических диспансерах возникли огромные очереди из желающих получить справку по старым правилам. В итоге занимавшая тогда пост министра здравоохранения Вероника Скворцова отложила введение нового порядка медосмотра до 1 июля 2020 года, пообещав переработать проект приказа. На ее решение среди прочего повлияла и критика со стороны президента Владимира Путина, назвавшего предложенные правила "чушью".

В начале июня 2020 года была опубликована обновленная редакция проекта приказа Минздрава о порядке медосвидетельствования. Из нее исчезло упоминание тестов на CDT - в Минздраве предложили более простую процедуру. В документе говорилось, что если во время осмотра врач-психиатр-нарколог обнаружит синдромы заболевания (психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ), которые являются "противопоказанием к управлению транспортным средством", то гражданина направят на лабораторные исследования крови и/или мочи. В августе сообщалось, что новые правила вступят в силу 1 января 2021 года, но в декабре в Минздраве сообщили о планах "продолжить экспертную работу по совершенствованию вопросов медосвидетельствования". В итоге действие старых правил освидетельствования продлили до 1 января 2022 года.

В тексте нового проекта приказа вместо CDT-тестов используется термин "лабораторные исследования крови и (или) мочи на определение хронического употребления алкоголя". Ранее в Минздраве рассказывали, что помимо CDT-тестов есть и другие способы определить алкоголизм, но подробностей об этих способах в приказе нет. Документ гласит, что врачи должны будут направлять граждан на такие исследования, если заметят признаки хронического алкоголизма, а в случае, когда водитель возвращает права после лишения процедура будет обязательной. При "положительных результатах исследований" гражданина направят на полноценное обследование в наркодиспансер.

Кроме того, в документе, как и в проекте 2019 года, говорится об анализе мочи на "наличие психоактивных веществ" (опиатов, каннабиноидов, кокаина и т.д.). Сдавать такой анализ так же придется тем, у кого врач выявит "признаки" наркозависимости, и тем, кто возвращает права после лишения. Такой анализ будет проводиться двухэтапным химико-токсикологическим исследованием (ХТИ). В рамках этого исследования образец сперва проверяется экспресс-методом, а в случае положительного результата проводится "подтверждающее" исследование.

Профессор кафедры психиатрии и наркологии Медуниверситета им. И. М. Сеченова Юрий Сиволап полагает, что под новой формулировкой авторы проекта все равно имеют в виду "дорогостоящие и недостоверные" CDT-тесты. "Лабораторных маркеров какого-либо психического расстройства, включая алкогольную зависимость, не существует. Карбогидрат-дефицитный трансферрин может лишь указывать на то, что человек, возможно, употребляет алкоголь, при этом нельзя исключить и ложноположительных результатов", - заявил Сиволап, уточнив, что для постановки диагноза нужно оценить клиническую картину, которую "компетентный врач" может сформировать в беседе с гражданином, учитывая в том числе и лабораторные исследования.

Направление на углубленное обследование в наркодиспансер после анализа Сиволап назвал излишним. По его словам, диагностировать депрессию, шизофрению, паническое расстройство или алкогольную зависимость врач может на основе формализованных диагностических критериев. "Если гражданин не состоит на учете, если не является преступником, не был замечен в употреблении наркотиков и его нет в полицейской картотеке, то ему следует выдавать права по максимально упрощенной процедуре", - отметил Сиволап, комментируя идею Минздрава проверять граждан на предмет употребления наркотиков.