Московские власти начали тестирование "народного каршеринга"

Московский Транспорт / youtube.com

Столичный департамент транспорта объявил о начале тестирования сервиса каршеринга, машины для которого будут предоставлять обычные автовладельцы. Новый сервис получил название "Рули" , а тестировать его будут в Москве и Санкт-Петербурге.

"Это "народный каршеринг" - с его помощью вы сможете сдать в аренду свой автомобиль друзьям и знакомым и заработать на этом. Почему друзьям и знакомым? Сейчас большинство людей воспринимает свой автомобиль как очень личное пространство. Не каждый готов пустить за руль постороннего, поэтому, на первом этапе, вы сами сможете выбирать, кому доверить свой автомобиль из круга знакомых вам людей", - говорится в описании проекта, опубликованном в Telegram-канале дептранса от имени главы ведомства Максима Ликсутова.

О планах московских властей запустить сервис каршеринга, который позволит сдавать в аренду личные автомобили, стало известно в прошлом году. О том, что сервис планируется запустить в ближайшее время в начале апреля сообщило издание РБК.

Пока что дептранс открыл регистрацию в проекте для первых 100 участников (оставить заявку можно на сайте проекта). Подать заявку могут владельцы легковых автомобилей категории B, выпущенных в 2016 году и позднее. Они должны быть готовы сдавать машину в аренду минимум два дня в неделю.

"Работать это будет так: вы скачиваете мобильное приложение "Рули" и регистрируетесь в нем. Когда автомобиль вам не нужен - выставляете статус-объявление с вашими условиями. Затем отмечаете людей из своего списка контактов в телефоне. Им придут уведомления, и они смогут оставить заявку на регистрацию в сервисе в качестве арендаторов. Все условия обсуждаются онлайн - где можно взять машину, где ее нужно оставить, сколько будет длиться аренда, нужно ли оставить полный бак, мыть или нет и сколько это стоит", - написал Ликсутов.

Глава дептранса добавил, что проект запускается в Москве и Санкт-Петербурге. При этом первые 100 участников получат ряд бонусов. На их автомобили будет бесплатно установлено необходимое телематическое оборудование и модули удаленного доступа к автомобилю. Также дептранс оформит для них ОСАГО без ограничения числа водителей на срок действия тестирования сервиса.

"Но по ОСАГО ущерб компенсируется только в тех случаях, когда виноват второй участник ДТП. Поэтому мы рекомендуем тщательно выбирать арендатора среди своих друзей и знакомых, либо самостоятельно оформить полис КАСКО. Полис КАСКО покроет ущерб, если виноват будет арендатор машины. В будущем мы планируем добавить возможность страхования поездок по КАСКО. Оплата штрафов ложится на нарушителя. Дата фиксации нарушения устанавливается четко - будет несложно определить, кто в это время управлял автомобилем", - подчеркнул Ликсутов.

В условиях аренды на сайте проекта также указано, что платить за парковку машин придется их арендаторам.

"Наша общая цель - разумно уменьшить число автомобилей в городе, которые стоят без дела на парковке. Сервис "Рули" однозначно этому поспособствует. Один автомобиль смогут использовать живущие в одном дворе семьи. Или работающие в одном офисе коллеги или друзья", - отметил Ликсутов, сославшись на успешный опыт реализации такого проекта в США.