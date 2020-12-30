Honda прекратит продажи автомобилей в России в 2022 году

Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Российская "дочка" японского автопроизводителя Honda (ООО "Хонда Мотор Рус") объявила о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на российском рынке в 2022 году.

"Принятое решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности", - цитирует сообщение компании "Интерфакс" .

При этом компания намерена сохранить свое присутствие в России на рынке мотоциклетной и силовой техники. Кроме того, Honda продолжит послепродажное обслуживание проданных в России автомобилей.

В настоящее время в России продаются всего две модели Honda: внедорожник Pilot стоит от 3,6 млн рублей, а новое поколение кроссовера CR-V доступно по цене от 2,32 млн рублей. Ранее сообщалось, что этот список может пополнить компактный седан City нового поколения - в начале августа Honda запатентовала этот автомобиль в России, напоминает РБК .

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых автомобилей Honda в России с января по ноябрь 2020 года составили 1383 машины, сократившись на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.