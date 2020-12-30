Минздрав продлил старые правила выдачи медсправок до 2022 года

Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Минздрав, как и ожидалось , продлил действующую редакцию приказа N344н (правила выдачи медсправок) до 1 января 2022 года. Как сообщили газете "Коммерсант" в пресс-службе ведомства, соответствующий приказ Минздрава уже подписан и находится на государственной регистрации.

Напомним, приказ Минздрава, меняющий правила прохождения водителями медкомиссии, должна была вступить в силу 22 ноября 2019 года. В той редакции документ обязывал проходить тест на определение в крови маркера, указывающего на хронический алкоголизм (карбогидрат-дефицитного трансферрина, CDT). Также документ гласил, что желающим получить или вернуть права придется сдавать анализ мочи при посещении нарколога. В течение двух часов образец должны были проверить на следы опиатов, каннабиноидов, амфетамина, кокаина, метадона и барбитурата. Если бы экспресс-анализ, проведенный при помощи тест-полосок, дал хотя бы один положительный результат, то пробу предписывалось отправлять на подтверждающий тест в лаборатории.

Эксперты отмечали, что эти нововведения приведут к росту стоимости получения водительских справок - некоторые говорили о повышении цены в несколько раз. В ноябре 2019 года из регионов начали поступать сообщения, что в наркологических диспансерах возникли огромные очереди из желающих получить справку по старым правилам. В итоге занимавшая тогда пост министра здравоохранения Вероника Скворцова отложила введение нового порядка медосмотра до 1 июля 2020 года, пообещав переработать проект приказа. На ее решение среди прочего повлияла и критика со стороны президента Владимира Путина, назвавшего предложенные правила "чушью".

В начале июня 2020 года была опубликована обновленная редакция проекта приказа Минздрава о порядке медосвидетельствования. Из нее исчезло упоминание тестов на CDT - в Минздраве предложили более простую процедуру. В документе говорилось, что если во время осмотра врач-психиатр-нарколог обнаружит синдромы заболевания (психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ), которые являются "противопоказанием к управлению транспортным средством", то гражданина направят на лабораторные исследования крови и/или мочи. В августе сообщалось , что новые правила вступят в силу 1 января 2021 года.

В начале декабря в Минздраве сообщили о планах "продолжить экспертную работу по совершенствованию вопросов медосвидетельствования". "Планируется расширить спектр применяемых методик определения психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя. Если в настоящее время может быть использован лишь CDT-тест как единственная возможная методика, то предлагаемые изменения позволят использовать любые существующие методики - например, исследования этилглюкуронида или фосфадитил-этанола. Это позволит расширить возможности выбора метода для региональных специалистов и не допустить роста цен на исследования", - сообщили тогда в ведомстве.

По мнению координатора движения "Синие ведерки" Петра Шкуматова, власти по-прежнему могут обязать водителей проходить дорогостоящие тесты. Однако вместо этого нужно наладить обмен данными о стоящих на учете гражданах с диагнозами "алкоголизм" и "наркомания" между Минздравом и ГИБДД. В ноябре 2019 года МВД опубликовало соответствующий законопроект, но он все еще дорабатывается.