Путин подписал закон о штрафах за неоплату проезда по платным дорогам

АГН Москва / Кирилл Зыков

Президент России Владимир Путин 30 декабря подписал закон о введении административных штрафов за неоплаченный проезд по платным дорогам. Текст закона был размещен на на официальном интернет-портале правовой информации.

Подписанные президентом поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), гласят, что неисполнение обязанности по внесению платы за проезд по платным автомобильным дорогам или платным участкам дорог повлечет административный штраф для владельца транспортного средства или водителя машины иностранного перевозчика в размере 1,5 тыс. рублей. Для грузовиков и автобусов штраф составит 5 тыс. рублей. Фиксировать нарушения будут "работающие в автоматическом режиме специальные технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средства фото- и киносъемки, видеозаписи".

Напомним, в октябре Госдума одобрила этот законопроект в первом чтении. Тогда штрафы составляли 2,5 тыс. и 5,5 тыс. рублей соответственно. Как отмечал автор поправок член думского комитета по госстроительству Зариф Байгускаров, снижение штрафов связано с тем, что они не должны быть слишком обременительными для владельцев.

Также в законе вводится правило об одном штрафе за такое нарушение в сутки, начиная с момента фиксации первого нарушения. При этом у нарушителей будет 20 дней на оплату долга (если это произойдет, то штраф отменят автоматически). По истечении этого срока, нарушителю придется заплатить полную сумму штрафа.

Этот закон дополняет принятый ранее закон о регулировании проезда по платным дорогам и правилах формирования тарифов на проезд по ним. Он направлен на развитие системы в России безбарьерных платных дорог. По замыслу авторов, закон должен поспособствовать внедрению и развитию безбарьерных систем взимания платы (free-flow) на платных дорогах, а также развитию скоростных автомобильных дорог. Система free-flow, напомним, предусматривает свободный проезд по платным дорогам с последующим взиманием оплаты за него. Технология представляет собой специальные рамки с датчиками и камерами, которые фиксируют весь проезжающий транспорт. Устройства распознают номера машины, определяют класс автомобиля и наличие транспондера.

Закон запрещает движение по платным дорогам без оплаты проезда. При этом в документе указано, что взимание платы за проезд по платной дороге или платному участку дороги осуществляется оператором, а методика расчета платы и предельная сумма будут утверждаться правительством, властями региона или органом местного самоуправления в зависимости от того, о дороге какого значения идет речь. Размер платы за проезд по участку дороги устанавливается оператором, и эта стоимость должна быть равной "для всех пользователей в отношении транспортных средств одной категории". Пока что система free-flow применяется только на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД).

Ранее в Северо-Западной концессионной компании (СЗКК, оператор головного участка трассы М11) называли штраф в 1,5 тыс. рублей слишком низким. В компании отмечали, что при нынешних тарифах за проезд во всей трассе водителям будет выгоднее заплатить штраф при поездке из Москвы в Санкт-Петербург, чем оплачивать проезд по тарифу. В СЗКК полагают справедливым штрафовать за неоплату проезда каждого участка платной дороги.