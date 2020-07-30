ГИБДД начала выдавать российским автовладельцам водительские права нового образца. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщения водителей, получивших новые удостоверения взамен старых.

Напомним, в начале июля МВД России подготовило проект ведомственного приказа о внесении изменений в нормативные акты, регламентирующие вопросы регистрации автомототранспортных средств и выдачи водительских удостоверений. "Проектом предполагается привести формы свидетельства о регистрации транспортного средства и водительского удостоверения в соответствие законодательству Российской Федерации и нормам международного права, а также уточнить отдельные положения нормативных правовых актов, регламентирующих регистрационную деятельность", - говорилось в сообщении ведомства.

Речь шла о дополнении бланка водительского удостоверения надписями "Permis de conduire" и "Driving licence" (аналоги надписи "Водительское удостоверение"). По мнению специалистов, подобные изменения позволят избежать проблем за границей при управлении транспортным средством: сейчас у россиян порой возникают проблемы при аренде машин с использованием российских прав, и водителям рекомендуется оформлять права международного образца.

В ГИБДД обещали, что начнут выдавать такие права с 20 августа 2020 года, но, по всей видимости, выдача прав нового образца началась раньше.

Глава Федерации автомобилистов России (ФАР) Максим Едрышов заявил, что нововведение укрепит статус российских водительских прав. При этом он рассказал, что некоторые водители получали документы нового образца еще в 2019 году.

Напомним, в начале июля сообщалось, что после снятия ограничений, введенных в регионах из-за пандемии коронавируса, в отделения ГИБДД и многофункциональные центры госуслуг (МФЦ) выстроились длинные очереди на замену водительских прав.

В апреле президент Владимир Путин поручил правительству продлить срок действия водительских прав, паспортов и других документов, требующих замены. В итоге власти разрешили водителям пользоваться удостоверениями, которые требовали замены в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года. В конце июня в МВД уточнили, что права, срок действия которых истекает в указанные даты, можно будет обменять вплоть до 31 декабря 2020 года, но многие поспешили заменить документы до 15 июля.