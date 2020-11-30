Компания Volkswagen ускорила разработку компактного электрокара для массового рынка на фоне вводимых и планируемых ограничений в сфере экологии.

Как сообщает Reuters, проект под кодовым названием "Small BEV" ("Маленький электромобиль"), предусматривает создание электрокара размером с Volkswagen Polo, который будет стоить 20-25 тыс. евро. Таким образом, будущий электромобиль окажется доступнее Volkswagen's ID.3, который вышел на рынок в сентябре и уже стал самым популярным электрокаром на европейском рынке.

Другие детали проекта, включая дизайн новой модели, сроки ее появления и места производства, пока не раскрываются.

Как напоминает РБК, в середине ноября концерн Volkswagen объявил, что в ближайшие пять лет потратит на проектирование и производство электромобилей 35 млрд евро. Долгосрочный план компании предполагает обнуление вредных выбросов в атмосферу к 2050 году. К 2030 году автопроизводитель хочет расширить линейку гибридных моделей с 30 до 60, а электрических - с 20 до 70.

Отметим, что другие компании также стремятся выпускать недорогие электрокары. Так, в октябре принадлежащая французской Renault компания Dacia официально представила электромобиль Spring, который в компании называют самым доступным электрокаром для европейского рынка. Новинка напоминает электромобиль Renault City K-ZE, который продается в Китае с 2019 года примерно за 8 тыс. евро.

Dacia Spring оснащается одним электромотором мощностью 45 лошадиных сил и батареей емкостью 26,8 кВт*ч При использовании быстрой зарядной станции аккумулятор можно зарядить от 0 до 80% менее чем за час, а на полную зарядку от 220-вольтовой сети потребуется около 14 часов. Запас хода Spring составляет до 225 километров в обычном режиме и до 295 километров в режиме экономии заряда.

Ожидается, что Dacia Spring появится в продаже в Европе весной 2021 года. Начальная стоимость электрокара, который предложат в модификациях 5-дверный хэтчбек и 2-местный фургон, составит 10 тыс. евро.