В России прекратили продажи кроссовера Renault Koleos

Компания Renault прекратила поставки в Россию кроссовера Koleos и удалила его описание с официального сайта. Это была последняя легковая модель Renault на отечественном рынке, которая импортировалась в страну, а не выпускалась на российском предприятии Renault.

Как сообщили порталу Wroom в пресс-службе российского представительства компании, возобновление поставок Koleos пока не планируется.

Renault Koleos появился на российском рынке в 2009 году, через год после старта производства. В 2017 году до России добрался Koleos второго поколения, а в этом году на рынок вышла его обновлённая версия. Кроссоверы Koleos поставлялись в России с завода в южнокорейском Пусане, пишет Motor.ru.

Стоимость Renault Koleos в России составляла от 1,7 до 2,34 млн рублей в зависимости от версии. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), с января по сентябрь 2020 года дилеры Renault продали всего 282 кроссовера Koleos.

Теперь линейка легковых автомобилей Renault в России сократилась до семи моделей: Logan, Sandero, Duster, Arkana, Kaptur, Sandero Stepway и Logan Stepway. Летом этого года рынок покинула модель Dokker, которая также поставлялась в Россию из-за рубежа. Не исключено, что этот легкий фургон могут начать производить в РФ под брендом Lada.

Напомним, на днях стало известно, что компания Mazda еще в начале года прекратила поставки в Россию седанов Mazda 3 японской сборки. Причиной этого решения называли существенное повышение утилизационного сбора с я января 2020 года.