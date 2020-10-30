Alexander Migl / wikipedia.org Polestar придется во второй раз отозвать несколько тысяч новых электрокаров Polestar 2 из-за серьезного дефекта

Alexander Migl / wikipedia.org

В начале октября компания Polestar (дочерний бренд Volvo) объявила об отзыве всех проданных электрокаров модели Polestar 2, которая была представлена в начале прошлого года. Причиной отзыва стали сбои в работе машин: владельцы жаловались, что новые электрокары теряли питание, а в некоторых случаях это происходило во время движения. После таких сбоев автомобили приходилось эвакуировать в сервисные центры. Спустя несколько недель компании пришлось объявить еще один отзыв.

Ранее сообщалось, что причиной отключения машин стали ошибки в работе ПО, однако более детальный анализ показал, что проблема заключалась в дефектных инверторах (устройство для преобразования постоянного тока в переменный). В общей сложности эта проблема затронула почти 4,6 тыс. машин, половину из которых Polestar успела продать.

В Polestar тогда подчеркивали, что ни один из зафиксированных сбоев не привел к аварии или травмам, поскольку отказ питания не сказывался на работе рулевого управления и тормозной системы машин.

Новый отзыв электрокаров связан с дефектом нагревателей охлаждающей жидкости, которые отвечают за обогрев салона и высоковольтной батареи. По данным портала Insideevs.com, отзывная кампания стартует 2 ноября и затронет свыше 3,1 тыс. машин Polestar 2.

Напомним, модель Polestar 2 построена на платформе CMA от Volvo. Электромобиль оснащен двумя электромоторами общей мощностью 408 лошадиных сил. Запас хода Polestar 2 составляет 500 километров, а до "сотни" машина разгоняется менее чем за пять секунд.

Это не первый отзыв машин, произошедший вскоре после старта продаж. Так, компания Kia в июле этого года объявила об отзыве в России свыше 5 тыс. кроссоверов Seltos из-за проблем с блокировкой руля после выключения зажигания. Эта модель появилась на российском рынке в марте.