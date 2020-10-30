Roborace / Twitch В Великобритании беспилотный гоночный автомобиль въехал в стену

Roborace / Twitch

Беспилотный гоночный автомобиль врезался в стену во время второго этапа гоночных соревнований беспилотников Roborace, который проходил на британской трассе Тракстон.

Roborace - это гонки беспилотных электрических автомобилей. В отличие от классических гонок, в Roborace автомобили участвующих команд должны быть полностью идентичны в техническом плане, а их отличия состоят только в алгоритмах беспилотного управления, над которыми каждая команда работает индивидуально, пишет N+1.

Пока что соревнования Roborace находятся на раннем этапе развития и в них используются опционально пилотируемые болиды DevBot 2.0 с кабиной пилота и органами управления. Пока что эти автомобили соревнуются в одиночных заездах, а в гонке 29 октября участвовали шесть команд.

Болид команды SIT Acronis Autonomous, над которым работала команда из Технологического института Шаффхаузена (Швейцария) стартовал вторым, и в первые же секунды после начала движения он свернул вправо и въехал прямиком в стену, пишет TJ. Этот момент попал в прямую трансляцию соревнований на сервисе Twitch. Позже организаторы Roborace опубликовали и видео из кабины болида.

Roborace is the world first driver-less/autonomous motorsports category.



This is one of their first live-broadcasted events.



This was the second run.



It drove straight into a wall. pic.twitter.com/ss5R2YVRi3— Ryan (@dogryan100) October 29, 2020

Позднее инженер SIT Acronis Autonomous сообщил пользователям портала Reddit, что неисправность возникла еще на тестовом круге, когда болидом управлял пилот. Именно тогда рулевое управление машины вышло из строя и заблокировалось в положении максимального поворота вправо. На старте беспилотного заезда болид не смог поехать по заданной траектории и врезался в стену из поломки руля.