Из-за нового ГОСТа для бензоколонок в России может закрыться треть АЗС

Вступление с 1 октября в силу нового ГОСТа на топливораздаточные колонки (ТРК) с требованиями по защите от несанкционированного доступа может привести к закрытию до трети АЗС в России до конца текущего года. Об этом сообщил газете "Известия" вице-президент Независимого топливного союза (НТС) Дмитрий Гусев.

Напомним, в июле в Росстандарте сообщили о завершении работы национальным стандартом ГОСТ Р 58927-2020 "Колонки топливораздаточные. Общие технические условия", который устанавливает требования к колонкам при отпуске бензина и дизельного топлива на АЗС.

Разработка документа является частью утвержденного ранее комплекса мер по борьбе с недоливом топлива. Новый ГОСТ призван защитить интересы потребителей и исключить возможность умышленного недолива топлива на заправках. Среди прочего стандарт гласит, что колонка должна быть оснащена программным обеспечением с защитой от несанкционированного доступа, а ее конструкция должна предусматривать защиту от несанкционированной замены узлов и элементов и/или установки дополнительных устройств, не предусмотренных изготовителем колонки.

По словам Гусева из 23 тыс. автозаправок в России примерно 60% приходится на независимые АЗС. Для многих из них будет слишком затратно покупать новое оборудование, соответствующее требованиям ГОСТа. Кроме того, производители колонок не сумеют обеспечить достаточное количество нового оборудования.

"В итоге предприниматели окажутся в ситуации, когда неясно, где его брать и сколько на это есть времени. При этом периодически ужесточаются штрафы против АЗС. В этой ситуации есть риски, что треть российских заправок уже в 2020 году закроется", - сказал Гусев.

Однако президент Российского топливного союза Евгений Аркуша считает, что вступление ГОСТа в силу на приведет к закрытию заправок. "Конечно, не приведет. Введен ГОСТ. Документ добровольного применения. Вас же не заставляют продать ваш автомобиль 2-го экологического класса, потому что у нас введен стандарт на 5-й экологический класс. Так и здесь. Все колонки старого стандарта будут заменяться по мере модернизации на новые, которые уже этому ГОСТ соответствуют. Во-вторых, стандарт относится прежде всего к производителям, которые эти колонки и выпускают. Поэтому нет никакой паники, никто не закроется на завтра", - приводит его слова ТАСС.

В свою очередь замглавы Росстандарта Алексей Кулешов заявил, что новый ГОСТ распространяется только на новые колонки. "Положения стандарта распространяются на изготавливаемые и вновь вводимые топливораздаточные колонки и не распространяются на находящиеся в настоящее время в эксплуатации топливораздаточные колонки", - сказал Кулешов.