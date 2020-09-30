АГН Москва / Денис Воронин Агрегаторы такси предложили взять на себя часть расходов по возмещению убытков за ДТП

АГН Москва / Денис Воронин

Агрегаторы такси готовы разделить материальную ответственность за ДТП, если заказ был принят через них, а за рулем легкового такси был самозанятый гражданин или индивидуальный предприниматель. Такую поправку к законопроекту о такси подготовили агрегаторы "Яндекс.Такси", "Ситимобил", Gett и группа "Везет". В числе других предложений агрегаторов она была направлена в комитет Госдумы по транспорту и строительству.

Речь идет о поправках к законопроекту "О государственном регулировании отношений в области организации и осуществления деятельности по перевозке легковым такси и деятельности служб заказа легкового такси", который внесли в Госдуму еще в 2015 году, напоминает РБК. В 2018 году проект прошел первое чтение, а в 2019 году была подготовлена редакция ко второму чтению, которая вызвала резкую критику Государственно-правового управления (ГПУ) администрации президента и представителей крупных агрегаторов.

В последней обнародованной версии законопроекта было указано, что ответственность за вред, причиненный при перевозке в такси жизни, здоровью пассажира, его багажу и ручной клади, в соответствии с гражданским законодательством должен нести водитель. Предложенные агрегаторами поправки содержат норму о возмещении ущерба в размере до 2 млн рублей на один случай причинения вреда. Возмещение может осуществляться с использованием механизма добровольного страхования рисков своей ответственности или добровольного страхования рисков причинения вреда. Агрегаторы при этом готовы нести ответственность наряду с перевозчиками, которые являются самозанятыми или индивидуальными предпринимателями. Как пояснил юрист Forward Legal Станислав Бородаев, агрегаторы будут нести материальную ответственность, только если перевозчик не сможет полностью компенсировать причиненный пассажиру вред.

Представители предложивших поправки агрегаторов уточнили, что в законодательстве сейчас не прописана такая ответственность служб заказа такси, однако "добросовестные агрегаторы добровольно ввели страхование каждой поездки". Компании считают необходимым распространить эту практику повсеместно, "закрепив в отраслевом законодательстве субсидиарную ответственность в случае ДТП".

Отметим, что агрегаторы предложили внести в законопроект ряд других поправок. В частности, компании просят разрешить самозанятым работать таксистами (сейчас такое разрешение могут получить только ИП) и зафиксировать для них правила аренды транспортных средств. Помимо этого, компании предложили убрать норму о государственном регулировании цен на поездки, а вместо обязательной установки тахографов в автомобили такси рабочая группа предложила закрепить возможность использования современного программного обеспечения, которое позволяет получать всю необходимую информацию о состоянии автомобиля и водителя в режиме реального времени.

Напомним, в конце прошлого года сенаторы Андрей Турчак и Людмила Бокова внесли в Госдуму другой законопроект о регулировании такси, но весной его отклонили по формальным признакам.