Pixabay.com Volvo отзывает в России более 1,6 тыс. машин из-за проблем с ремнями безопасности

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Компания "Вольво Карс" (официальный представитель Volvo на российском рынке) объявила об отзыве свыше 1,6 тыс. автомобилей из-за проблем с ремнями безопасности.

"Отзыву подлежат 1 627 автомобилей Volvo S60/V60/V60CC/S80/XC60/V70/XC70, изготовленных в период с 2007 по 2018 годы, с VIN-кодами согласно приложению. Причиной отзыва транспортных средств является проблема, связанная с креплением ремня безопасности, установленного с наружной стороны переднего сиденья. При определенных условиях со временем может пострадать прочность троса крепления ремня безопасности переднего сиденья. Этот трос, находящийся внутри резиновой оболочки на внешней стороне передних сидений, в некоторых редких ситуациях, связанных с определенным поведением пользователей, может многократно изгибаться рядом с подушкой сиденья, что приводит к износу и усталости троса. В случае столкновения это может привести к снижению эффективности функционирования ремня безопасности переднего сиденья", - сообщается на сайте Росстандарта.

В рамках отзывной кампании дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы также могут самостоятельно сверить VIN-коды своих машин со списком Росстандарта и записаться к дилеру. Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.

На всех подлежащих отзыву транспортных средствах будет заменено крепление ремня безопасности. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев машин.

Напомним, в начале сентября Volvo отозвала свыше 250 машин из-за дефекта, который может привести к перегреву двигателя. В мае в России отозвали почти 10 тыс. машин Volvo S60, V60CC, S90, V90CC, XC40, XC60 и XC90 из-за проблем с системой экстренного торможения. Летом прошлого года компания объявила об отзыве в России 4 473 автомобилей XC70, XC60, S80, V60CC, XC90 и V90CC. Тогда причиной отзыва стал возможный дефект впускного коллектора двигателя, который мог стать причиной локального возгорания в моторном отсеке.