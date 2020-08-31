Выделенные полосы в Москве начнут работать в ежедневном режиме

Столичные водители обратили внимание на снятие знаков "Рабочие дни" на выделенных полосах на многих дорогах. В связи с этим автовладельцы испугались штрафов за выезд на "выделенки" в выходные дни, который разрешен при наличии таких знаков. Московские власти обещают, что штрафовать за это пока не будут.

Как пишет "Коммерсант", в соцсетях появились сообщения о снятии знаков с двумя молотками на Варшавском, Каширском, Аминьевском и Пятницком шоссе, дублере Волгоградского шоссе и на других улицах. Формально это дает ГИБДД основания штрафовать водителей за выезд на выделенные полосы не только в будни, но и в выходные. При этом официально столичные власти не предупредили горожан об изменении режима работы выделенных полос, хотя обычно такие предупреждения публикуются в соцсетях и на ведомственных сайтах.

С инициативой перевести все выделенные полосы в Москве в семидневный режим в мае этого года выступил руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский. "Десять лет назад выделенные полосы работали все семь дней в неделю, но под нажимом автомобилистов власти решили пойти на эксперимент и в выходные дать им возможность заезжать на полосы. Новые "выделенки" при этом стали вводить в строй опять в режиме всей недели, в результате многие водители путаются и получают штрафы", - написал тогда Шумский в Facebook. В конце августа транспортная ассоциация ТАМА направила вице-мэру Москвы Максиму Ликсутову письмо с просьбой перевести выделенные полосы в ежедневный режим работы, чтобы улучшить работу такси (таксисты имеют право выезжать на некоторые выделенные полосы).

"Уже скоро все выделенные полосы будут работать 24/7. При этом сейчас на выделенках, где сняли знаки, пока не выписывают штрафы - мы заранее предупредим о начале действия новых правил. Проезд по выделенкам будет разрешен только для городского транспорта, такси, машин экстренных служб (пожарные, полиция, скорая), автомобилей коммунальных служб и велосипедов вне зависимости от дня недели", - заявили в дептрансе Москвы, уточнив, что решение об изменении работы выделенных полос было принято в том числе после обращений Probok.net и ассоциации ТАМА.

"Уверен, что первые несколько недель штрафов не будет, водителям дадут привыкнуть к новым условиям. Демонтаж знаков и перевод выделенки в другой режим работы - это сложный и забюрократизированный механизм, в котором участвует много людей. По уму, конечно, нужно было поставить информационные щиты с предупреждениями, а уж потом снимать знаки. При этом надо понимать, что период привыкания к новым знакам идет поэтапно и может занимать до двух месяцев. Кто-то, кто не смотрит на указатели и разметку, все-равно получит штрафы, это неизбежная ситуация", - заявил Шумский.

Напомним, первая выделенная полоса появилась в Москве летом 2009 года на Волоколамском шоссе, а с тех пор "выделенки" для маршрутных транспортных средств были созданы и на других улицах. Штраф за выезд на выделенную полосу в настоящее время составляет 3 тыс. рублей в Москве и Санкт-Петербурге и 1,5 тыс. рублей в остальных российских городах. В апреле прошлого года дорожные камеры, установленные над пятью выделенными полосами в Москве, начали фиксировать выезд водителей на них ежедневно.