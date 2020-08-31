Официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской области Власти Сахалинской области планируют за 10 лет перевести весь транспорт в регионе на газ и электричество. Об этом 31 августа заявил глава региона Валерий Лимаренко, выступая с докладом на открытии молодежного форума "ОстроVа-2020"

Официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской области

Власти Сахалинской области планируют за 10 лет перевести весь транспорт в регионе на газ и электричество. Об этом 31 августа заявил глава региона Валерий Лимаренко, выступая с докладом на открытии молодежного форума "ОстроVа-2020".

"В течение ближайших 10 лет мы планируем полностью отказаться от бензина и дизельного топлива и ездить только на электричестве, электрических моторах и газомоторном топливе. Это наша цель - мы идем к экологически чистым островам", - приводит слова Лимаренко ТАСС.

В настоящее время в Сахалинской области зарегистрировано 85 электромобилей. Владельцы таких машин платят транспортный налог со скидкой в 50%, а в дальнейшем плату за электрокары планируется полностью отменить. Кроме того, на Сахалине строят новые зарядные станции для электромобилей.

Напомним, в июне премьер-министр Михаил Мишустин утвердил двукратное повышение субсидий бизнесу и гражданам за перевод автомобилей на газ. Соответствующее постановление предусматривает увеличение норматива субсидирования в 2020 году с 30% до 60% от общей стоимости работ по переоборудованию автомобиля. Еще 30% суммы владельцу машины будет субсидировать "Газпром".

Как отмечали в Минэнерго, переоборудование автомобиля на газомоторное топливо стоит 80-140 тыс. рублей. С учетом субсидирования затраты владельца ТС на такой перевод не превысят 10-15 тыс. рублей и окупятся в короткие сроки. В ведомстве считают, что реализация инициативы по субсидированию в общей сложности 90% затрат позволит перевести на газ 10-12 тыс. автомобилей до конца текущего года, что поможет заметно снизить затраты автовладельцев на топливо.

В прошлом году президент России Владимир Путин потребовал ускорить развитие рынка газомоторного топлива в России. Так, во время встречи с главой Минпромторга Денисом Мантуровым Путин отметил, что наращивать объемы поддержки проектов по переходу транспорта на газомоторное топливо можно было бы быстрее. Ранее президент не раз давал понять, что считает переход на газомоторное топливо приоритетным по сравнению со стимулирование роста российского парка электромобилей.