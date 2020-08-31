Электромобили Tesla с активированной системой автопилота получили очередное программное обновление, которое позволило встроенным камерам машин распознавать дорожные знаки, ограничивающие максимальную скорость. Об этом пишет Electrek.

Теперь, когда камера электрокара будет замечать знак, система предупредит водителя о действующем на этом участке дороги ограничении скорости. Также после обновления электромобили Tesla будут подавать звуковой сигнал при переключении светофора на зеленый свет.

Как напоминает The Verge, глава Tesla Илон Маск еще в 2018 году обещал, что электромобили компании в скором времени научаться реагировать на светофоры и дорожные знаки. Тогда же он говорил, что система автопилот позволит машинам совершать поездки в полностью автономном режиме уже в 2020 году. Однако на практике этого не произошло - система автопилота, которая стоит около 7 тыс. долларов по-прежнему является лишь помощником водителя и требует контроля. Периодически владельцы Tesla из разных стран попадают в ДТП из-за чрезмерного доверия электронике.

Напомним, недавно стало известно, что Tesla работает над специальным датчиком движения для салона, который может спасти от гибели забытых в машине детей. В компании считают, что новые сенсоры позволят уберечь детей от теплового удара и защитить пассажиров от травм за счет улучшения работы подушек безопасности (датчики-радары будут отличать взрослых от детей, что позволит регулировать работу подушек при аварии). Кроме того, в Tesla полагают, что сенсоры смогут напоминать о ремнях безопасности и расширят функционал противоугонных систем.