"Пригожинцы в Минске - это гигантский фейл. Ведь все видели, что действует "блок": кремлевские медиа строго выполняли указание Путина о "невмешательстве в выборы в Беларуси": никакой симпатии оппозиции, никакой критики Лукашенко, но и никакой поддержки. Действовал строгий запрет на любые информационные провокации на тему Беларуси", - пишет политолог и публицист на своей странице в Facebook.

"И кончилось все это громким скандалом на весь мир: "русские наемники заброшены в Минск". Ведь теперь неважно, куда они там ехали через Минск. Шайба оказалась наброшена на клюшку Лукашенко и он со всей мощи лупит по воротам: "готовили теракты на территории страны". В версии Лукашенко: "ваши олигархи, Владимир Владимирович, не выполняют наших договоренностей".

Путин "подставлен". Вся конструкция "невмешательства" рухнула в одночасье. И теперь вместо "мы соблюдаем полностью договоренности", приходится публично "вызволять своих" из Минска. И все это после почти годовых усилий отмазаться от "вмешательства в чужие выборы". И все это происходит еще и накануне американских выборов, где все радостно ждут новых фактов кремлевских безобразий...

Можно бы предположить, что какой-то "мощный мозг" с той стороны работает, порождая такие конструкции, обваливающие Путина. Но поскольку его нет, то объяснение одно: пригожинцы тупо насрали в карман путинского пиджака".