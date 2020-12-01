"У Александра Лукашенко осталось не так много способов спасти свою жизнь. Либо договариваться с Путиным об убежище, либо спешно инициировать отмену смертной казни. Лучше - и то, и другое. Потому что совершенных преступлений уже более чем достаточно, чтобы получить от суда высшую меру", - пишет Леонид Невзлин на своей странице в Facebook

"Пытки и акты жестокости, захват и удержание государственной власти неконституционным путем, повлекшие гибель людей и сопряженные с убийством - это все действия, за которые в Беларуси предусмотрена смертная казнь.

Право народа на восстание и сопротивление тирану - одно из естественных прав. "Каждый, кто присвоит себе принадлежащий народу суверенитет, да будет немедленно предан смерти свободными гражданами", - таким пунктом в 1793 году была дополнена Французская декларация прав человека и гражданина. "Убивать тирана не только дозволено, - это справедливо и правильно. Ведь кто берет меч, заслуживает, чтобы его убили мечом", - писал Иоанн Солсберийский.

Из более современного. В преамбуле Всеобщей декларации прав человека ООН говорится: "необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения". Беларусы своим последним правом воспользовались. Противодействие тирану и оставшимся на его стороне карателям морально оправданно.

Сопротивляться диктатуре любым способом - это право народа. Каждый приспешник Лукашенко, убивающий во дворе, избивающий в бусике, пытающий в изоляторах должен знать: наказание будет. Будет суд - не важно, государственный, божий или Линча. Последний ближе всего. Гнев людей требует выхода. И это одна из форм. Не бежать от ОМОНа, а бить толпой, как это было в Киргизии. Сценарий, не только для Беларуси, кстати".