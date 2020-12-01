"Вторая волна" ковида закончится, скорее всего, к весне. Потом будет еще и третья, но маленькая, как после "испанки". Где-то к концу 2021 года и после этого ковид станет заурядным сезонным вирусом, про который скоро все забудут на фоне какой-нибудь сезонной волны гриппа", - пишет публицист и аналитик на своей странице в Facebook.

"Задумался, а как будет выглядеть постковидная экономика России?

1. По итогам 2020 года экономика России упадет (в зависимости от наглости лжи Росстата) от -4,0% до -5,0% к уровню 2019 года. Больше -5,0% "нарисовать" побоятся, а зря. Потом можно было бы "рисовать" более уверенное восстановление, которое можно было приписать "действиям правительства по реализации национального плана спасения экономики". Однако в 2021 году придется довольствоваться восстановительными темпами в 2-3%, с падением их темпа до 1-2% в 2022 году. Что в целом позволит выйти на уровень ВВП 2019 года не ранее 2023 года.

2. Малый бизнес сильно сократится и не восстановится до уровня 2019 года наверно еще десятилетие, если вообще когда-нибудь восстановится. При текущем налогообложении и уровне неналоговых поборов в виде "платонов" и систем принудительной платной маркировки товаров уровень рентабельности бизнеса не сделает его интересным для предпринимателей. Ресторанный бизнес чуть-чуть превысит нынешний ковидный уровень, но о разнообразии 2019 года населению придется только мечтать.

3. Реальный уровень жизни к уровню 2019 года тоже не вернется для большинства уже никогда. Медленное сползание страны из бедности в нищету продолжится.

4. "Пузырь" надутый на рынке недвижимости дешевой ипотекой, которая привела к взлету цен на квартиры сыграет "злую шутку" и с заемщиками, которые переоценили свои финансовые возможности на длительную перспективу, и с застройщиками, которые запустят больше проектов, чем сможет переварить рынок по окончанию программы ипотеки под 6,5%. Когда неспособность значительной части заемщиков обслуживать ипотечные долги, а застройщиков - распродать запущенные проекты станет очевидной, придет новый (хотя разве старый вялотекущий уходил?) банковский кризис, когда ЦБ придется срочно спасать банки, связанные с ипотекой и кредитованием строительства.

5. Экономика России станет еще более государственной, когда государственные монстры вроде "Сбера" скупят на халявные деньги от ЦБ РФ все более или менее интересное на рынке - частная экономика схлопнется. Бизнес-инноваторов сменят родственники-друзья-любовницы-дети путинских друзей. Смысла создавать новый бизнес с перспективой его продажи "Сберу" никакого не будет. Российская экономика будет приобретать знакомые черты советской - "застойной".