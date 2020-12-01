"Жил-был полковник. У него было горячее сердце, холодная голова и поэтому служил он в ФСБ. Кроме того, он хорошо сек в экономике и по совокупности всех этих качеств его определили в службу экономической безопасности и поставили курировать российскую банковскую систему. В банках - там же с деньгами дело имеют. А где деньги, там и соблазн возникает сжульничать и даже своровать. Вот, служебным предназначением полковника и было: не допускать, пресекать и искоренять", - пишет бывший политик на своей странице в Facebook.

"Служба шла хорошо, начальство не обходило вниманием, банкиры относились с уважением и в прошлом году полковника арестовали. Наличку, обнаруженную при обысках, вывозили грузовиками. Министр финансов со слезами каждый миллиард встречал и в госбюджет складывал. При окончательном подсчете оказалось, что бюджет пополнился на 12 миллиардов рублей. И это был ещё не конец истории.

ТАСС сообщает:

"Изъятое судом имущество (полковника) Черкалина, в том числе дорогостоящие автомобили, предметы роскоши и недвижимость, проданы на международном рынке. После этого с помощью валютной биржи полученные средства были возвращены в бюджет РФ. Всего речь идет о сумме более 6 млрд рублей".

К чему все это?

Прошла новость, что будут проверять пенсионеров на предмет дополнительных доходов. Так вот. Может, государству пока воздержаться от поиска хитрых старичков и старушек? Полковник ФСБ, 12+6=18 млрд руб.! А сколько таких полковников по другим контролирующим, надзирающим и курирующим службам. А если не ограничиваться полковниками и проявить интерес к недвижимости генералов?

А пенсионеров пока не следовало бы нервировать. Все-таки выборы в ГосДуму не за горами".