"Следственный комитет планирует в рамках дела о геноциде опросить более тысячи бывших узников фашистских концлагерей, проживающих в Волгоградской области. Воспоминания очевидцев помогут следователям наиболее точно восстановить происходившее с целью документирования. Нашли себе занятие - расследовать Сталинградскую битву. Все остальное уже расследовано", - пишет общественный деятель в своем Telegram-канале.

"Но вообще, конечно, расследование преступлений времен войны со стороны Следственного комитета говорит о том, что там слишком много народа и слишком мало дел, поэтому требуется оптимизация штатной численности или вообще структурные преобразования", - продолжает Шулика.

"Опрашивать тысячу пожилых людей в Волгограде это замечательно, но вот у меня есть большие сомнения, что это должен делать Следственный комитет. Не расследована куча преступлений, в частности, не найдены заказчики убийства Бориса Немцова, а это куда более актуально, ибо речь о неотвратимости наказания".