"В Петербурге сегодня не было ощущения, что людей меньше, чем неделю назад. Как бы не больше. Но вот вижу в сетях от многих френдов - и вчера, и уже сегодня - соображения, что надо бы "прекратить хождения", "отложить до осени и выборов", и то ли подписать петицию в миллион подписей, то ли готовить силы. Понятно, что "хождения" вызывают страх повторения белорусского пути - множество арестованных, подвергнутых пыткам, - а режим и ныне там. "Нужно что-то новое и креативное". Не буду спорить, - новая и креативная идея не помешает. Однако пока ее нет, предложение "все прекратить" представляется опасным по нескольким причинам", - пишет историк на своей странице в Facebook .

"Во-первых, время тут будет играть на полицию; без "давления улицы" режим осмелеет, проведет перезагрузку, и репрессирует в разных формах несколько тысяч человек, которых посчитает центрами кристаллизации протеста (не думаю, что их будет меньше, чем "случайных жертв" белорусского протеста), - более того, власть постарается разгромить инфраструктуру протеста, перекрыть каналы распространения информации и запугать людей, - если дать ему время, все это возможно.

Во-вторых, протест не организуется по щелчку и не сдувается так же. Предыдущая волна поднялась в 2011 году, а после ее подавления пришлось ждать еще десять лет, пока созрело новое недовольство (и подросло новое поколение). Если нынешняя волна протестов уйдет в песок, следующего раза будем ждать примерно в 2030 году, а вовсе не осенью.

В-третьих, протестом являются именно уличные акции, - ну или другие действия (забастовки на производстве, гражданское неповиновение), - но не сбор подписей, не надо заблуждаться. Демонстрации и митинги могут быть заменены на другие формы массового участия, но не на что-то иное.

Значит ли это, что можно добиться отставки Путина прямо сейчас? Думаю, пока это маловероятно. Однако протесты должны привести к реальным уступкам со стороны власти. Протесты 2011 года привели к возвращению выборов губернаторов, - пусть и в выхолощенной форме, это было отступление режима. Нынешние протесты должны привести к восстановлению конституционных прав и свобод, - включая свободу собраний (то есть отмену закона о митингах и всей вот этой серой мешанины, позволяющей называть мирные митинги "незаконными"), свободу политических объединений и свободу агитации. Протесты могут даже сделать выборы в думу осмысленным делом, - но они не должны завершиться "просто так".