"Официальная пропаганда явно в растерянности по поводу дворца. Уже несколько дней не могут выбрать линию защиты. Репортажи по ВГТРК и Mash, что дворец недостроен. Это, видимо, должно дезавуировать склонность к роскоши и плохой вкус заказчика", - пишет бывший министр экономики на своей странице в Facebook .

"Параллельно сам Путин и его говорящая голова Песков утверждают, что президент не имеет к дворцу никакого отношения. Но тут "Медуза" некстати сообщает о его поездках туда.

Теперь кардинально новый жанр. Ротенберг утверждает , что это принадлежащий ему будущий апарт-отель. Даже оставим в стороне вопрос о странности отеля на 16 номеров при аквадискотеках, хоккейной коробке, массе других помещений странного назначения и нескольких подземных этажах.

Но никак не можем оставить в стороне вопрос о немалом финансировании этого "отеля" из госбюджета, формально под названием "Дом отдыха Туапсе", стоящим на балансе управления делами президента. Не говоря уже о правительственной связи в апарт-отеле и охране ФСО.

В общем, каждая новая версия вызывает все больше вопросов. Запасаемся попкорном.

А не проще было сказать: "да, строим президенту новый дворец. Он заслужил работой на галерах".