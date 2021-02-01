"Важнейшая проблема режима - его неспособность продемонстрировать собственную социальную базу. Все, на кого власть сейчас опирается в политическом смысле, - это люди, получающиеся за свою лояльность деньги. Причем очень хорошие", - пишет политолог на своей странице в Facebook .

"Соловьев и прочие пропагандисты? Про их гонорары и виллы всем известно. Силовики? Их зарплаты гораздо выше средних по стране; к тому же значительная часть их руководства превратила свои полномочия в доходный бизнес и коррумпировано больше, чем любая другая социальная группа в стране. ОНФ и общественные палаты? Это сборище карьеристов, набранных администрациями разного уровня. Большинство этой публики тоже в том или ином виде находятся на подработке у этих администраций - у кого гранты, у кого господряды, кому депутатский мандат пообещали.

В этом смысле у оппозиции есть неоспоримое преимущество. Во-первых, ее сторонников много и они активны. Вот и вчера их опять вся страна увидела. Во-вторых, все знают, что ничего, кроме риска получить палкой по голове, эти люди в результате демонстрации своей оппозиционности не получают, однако все равно выходят на улицу. Это и создает понимание, что они в своей вере абсолютно искренни. Именно это и привлекает колеблющихся.

Власть теоретически могла бы тоже попробовать своих сторонников на площади вывести, но они ведь без принуждения никуда не пойдут, а фактов массированного применения административного ресурса в нынешнем прозрачном мире скрыть не удастся. Поэтому результат будет обратен желаемому - опять получится, что добровольно эту власть никто любить не хочет. Либо за деньги, либо по принуждению".