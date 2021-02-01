"Мадурина Венесуэла, Беларусь Лукаша, теперь - путинская Россия. Власть убийц, воров и бандитов. Тройка пик. Мы все еще держимся! Мы стоим! Пусть нас и покачивают в посиневших старческих деснах нетерпеливые народные пальцы, пусть хлещут перчатками санкций по щекам, пусть хиреет организм. Наше дыхание зловонно, прерывисто, но мы живем", - пишет публицист в "Живом журнале" .

"Как-то незаметно, с репрессивно воспаленными безумными глазами, Россия спускается в мировой отстойник. Какие уже теперь, пусть и завиральные, но "большие идеи" - "Москва - мировой финансовый центр" или "Рубль - резервная валюта"! Теперь только глубокая оборона. Причем круговая - против развитых стран и против активной части российского общества. Вся страна пылает - "от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая".

Можно избивать людей, арестовывать, сажать, затыкать рты прессе, скармливать информтухлятину пропаганде с отвислым пузом. Не слышать требований, не вступать в переговоры. Но это ничего не изменит.

Державный гнилой зуб никогда уже не будет здоровым. Перспектива у него одна - выпасть, сложив ручки крестиком. Или его вырвут. В подходящий момент".