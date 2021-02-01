Илья Яшин

Фото со страницы Дмитрия Локтева в Facebook

"Расскажу вам вкратце, что со мной происходило за последние сутки. В течение вчерашнего дня сотрудники полиции всячески пытались задержать меня среди участников митинга. Но получалось это у них плохо: людей вышло море, да и респиратор с шапкой затрудняли вычисление меня в толпе. В итоге, видимо, применили технические средства (обнаружение по биллингу или что-то в этом роде). Уже после окончания акции опера вычислили машину каршеринга, в которой я ехал, и заблокировали ее силами ОМОН и ДПС прямо на дороге", - пишет в Facebook глава Совета депутатов Красносельского района Москвы.

"За рулем был Андрей Пивоваров, который согласился подбросить меня до дома. И перед ним мне прям неловко. Когда меня задержали, Пивоварова отпустили со словами: "к вам претензий нет". Но тут эшникам кто-то позвонил, и решение поменялось: Пивоварова все-таки забрали, а сегодня он получил какие-то безумные 29 суток ареста.

Ночь накануне суда мы провели в камерах отдела полиции Измайлово. Вообще мне изначально вменили статью за участие в акции, которая не предполагает ареста - только штраф. Когда это выяснилось, начальство забегало. Добродушный майор, оформлявший мой протокол, честно признался: "Извини уж, команда закрывать тебя, вот сейчас что-то придумывают..." Придумали в итоге статью 19.3 - "неповиновение полиции". Якобы я не выполнил требование сотрудника ДПС выйти из машины.

Ну а сегодня был суд сразу по обеим статьям. Заседание смешное, вела его судья Виталина Романова. Она очень старалась придать себе строгий и важный вид, но все равно выглядела очень комично. Из рапорта полиции следовало, что я вел колонну из 500 человек и скандировал "Свободу Навальному!" Доказательства: фото и видео, на которых меня нет. "Может, хотя бы допросим сотрудников?" - поинтересовался у судьи адвокат Бирюков. "И так все понятно", - мотнула головой судья, отказывая удовлетворить ходатайство. Решение: штраф 20 тысяч рублей.

По второму делу все было еще смешнее. Инспектор ДПС написал рапорт, что я не хотел выходить из машины. При этом задержали меня рядом с машиной, из которой, как он сам утверждает, я добровольно вышел. В чем тогда правонарушение? И зачем вообще инспектор ДПС требует выйти из машины не у водителя, а у пассажира? Все эти вопросы судье показались неинтересными. Надо назначить арест - значит, будет арест. 10 суток, как просили.

В общем, друзья, я ненадолго выведен из строя, но это не страшно. Потому что вы-то все на свободе и отлично знаете, что делать".