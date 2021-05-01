"Сергей Лавров на голубом глазу осудил россиян за желание "жить хорошо, сыто, быть уверенным за своих детей, друзей, родных". По его мнению, национальная гордость важнее, таков наш генетический код", - пишет социолог на своей странице в Facebook .

"Беда в том, что россиянам вовсе не предлагается выбирать между благополучием и "гордостью" - то есть конфликтом с окружающими странами. Никакого выбора нет, он за россиян давно сделан людьми, у которых нет и не предвидится проблем ни с сытой жизнью, ни с будущим собственных детей. Для этих людей внешнеполитический конфликт - это, в первую очередь, еще один способ реализоваться в жизни, и они не несут за него издержек, в отличие от всех остальных.

В связи с этим мне вспомнилось, как в детстве я играл в компьютерную игру "Цивилизация". Там надо было строить города и захватывать новые земли. Можно было развиваться мирно. Воевать было веселее - ведь ты был диктатором и мог делать все, что угодно. Но на высоком уровне сложности войны иногда заканчивались плохо. Мои прекрасные, великолепно укрепленные города рушились один за другим под натиском вражеских полчищ. Наконец, оставалась столица - огромный город, защищенный самыми лучшими и самыми сильными армиями, моя гордость. До поры до времени мне удавалось отбивать врагов, но потом происходило неминуемое. После проигрыша и миллиардов виртуальных погибших я вставал из-за компьютера и шел гулять, размышляя, что пошло не так.

В реальной жизни игры в геополитику могут доставлять наслаждение и демократически избранным лидерам. Но если вы диктатор, собравший в своих руках слишком много власти, то все становится слишком похожим на компьютерную игру. Судьбы и жизни людей превращаются в безмолвный ресурс, не могущий возразить. Играй - не хочу, тем более что отвечать за проигрыши приходится редко".