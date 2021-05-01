Алексей Захаров

"Сергей Лавров на голубом глазу осудил россиян за желание "жить хорошо, сыто, быть уверенным за своих детей, друзей, родных". По его мнению, национальная гордость важнее, таков наш генетический код", - пишет социолог на своей странице в Facebook.

"Беда в том, что россиянам вовсе не предлагается выбирать между благополучием и "гордостью" - то есть конфликтом с окружающими странами. Никакого выбора нет, он за россиян давно сделан людьми, у которых нет и не предвидится проблем ни с сытой жизнью, ни с будущим собственных детей. Для этих людей внешнеполитический конфликт - это, в первую очередь, еще один способ реализоваться в жизни, и они не несут за него издержек, в отличие от всех остальных.

В связи с этим мне вспомнилось, как в детстве я играл в компьютерную игру "Цивилизация". Там надо было строить города и захватывать новые земли. Можно было развиваться мирно. Воевать было веселее - ведь ты был диктатором и мог делать все, что угодно. Но на высоком уровне сложности войны иногда заканчивались плохо. Мои прекрасные, великолепно укрепленные города рушились один за другим под натиском вражеских полчищ. Наконец, оставалась столица - огромный город, защищенный самыми лучшими и самыми сильными армиями, моя гордость. До поры до времени мне удавалось отбивать врагов, но потом происходило неминуемое. После проигрыша и миллиардов виртуальных погибших я вставал из-за компьютера и шел гулять, размышляя, что пошло не так.

В реальной жизни игры в геополитику могут доставлять наслаждение и демократически избранным лидерам. Но если вы диктатор, собравший в своих руках слишком много власти, то все становится слишком похожим на компьютерную игру. Судьбы и жизни людей превращаются в безмолвный ресурс, не могущий возразить. Играй - не хочу, тем более что отвечать за проигрыши приходится редко".