"О деле Дмитриева я оставлю высказаться тем, кто за ним следил. Судя по тому что видел я, судя по движению дела, которое то рассыпалось, то вновь собиралось, судя по включению портянок в режим форсажа (даже Бочарова вытащили), отчаянному жесту с публикацией фотографий - дело сфабриковано от начала и до конца. Поговорим не о нем. Поговорим о той самой "выгоде" в отравлении Навального, раз этот аргумент как-то мигрировал из ольгинских комментариев - в разговор двух президентов", - пишет обозреватель на своей странице в Facebook.

"В России систематически преследуют ученых, активистов, исследователей, предмет деятельности которых - изучение и освещение сталинских репрессий. Это многолетняя эпопея, где есть все: от выселения из зданий и подсылки штатных провокаторов - до уголовных дел и ярлыков "иностранных агентов".

Российский политический режим - не наследник сталинизма. Можно много плохого о нем сказать, но это не тоталитарная машина, построенная на железной идеологии и профессиональном людоедстве. По уши коррумпированная, наглухо неэффективная автократия - не очень приятная штука. Но даже этой штуке нет никаких причин выступать адвокатом и принимать на себя часть ответственности за деяния одного из худших режимов XX века.

Эти исследователи даже священной информационной компоненте нашего режима никак не вредят. Да, Сталин - хороший конструкт для пропаганды, он бывает нужен, но один фильм про Колыму Дудя посмотрело на два порядка больше людей, чем все те, кто хоть когда-то держал в руках книжку "Мемориала" или заходил на их сайт.

Тишайшие люди, которые, при всем уважении, варятся в собственном соку, эксперты для экспертов, ученые для ученых, активисты для активистов. Медийность которых не значимо отличается от нуля. Кому выгодно до них докапываться? Кому выгодно делать их жизнь невыносимой? Кому выгодно пригнать в Сандармох бродячее шапито "военно-исторического общества" под командованием Мединского в поисках останков "советских военнопленных, погибших в финских концлагерях", а после - уже официальными устами СК сообщить о возбуждении уголовного дела по факту "геноцида советских граждан"?

Кому выгодно через тридцать лет с официального признания Катынского расстрела, после неоднократного осуждения Путиным этого преступления сталинского режима, после публикации архивных документов по распоряжению Медведева в 2010 году - вновь расчехлять балалайку о причастности немцев?

Нет ни одной рациональной причины для российского государства работать в пресс-службе покойного людоеда, это паршиво выглядит и приносит только издержки, но это происходит".