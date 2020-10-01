"Директор департамента Министерства промышленности и торговли Василий Шпак рассказал журналистам, что в России найдены утюги иностранного производства "со встроенной прослушкой". Да, дела. Теперь все происходящее в российских семьях, мирно гладящих белье, будет транслироваться прямо в штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли", - пишет социолог на своей странице в Facebook.

"Жена гладит, муж пьет на кухне, иногда тихо переругиваются. А в Лэнгли слушают, вдруг какая-то секретная информация проскочит - выболтают россияне свою самую главную военную тайну или там какой-то секретный пароль.

И ведь добьются супостаты своего, напишут потом в отчетах:

"Общероссийский пароль по нашим многолетним наблюдениям звучит так.

Кодовый вопрос: "Денег дашь?"

Ответ: "Иди на ...".

Ответивший правильно демонстрирует свою принадлежность к местной субкультуре, вопрос о его иностранном происхождении даже не возникнет. Что касается главной военной тайны этой страны, чаще всего аборигены ее формулируют таким образом: "Как же все здесь за..."

А если серьезно, все это напоминает параноидальную шпиономаноманию конца 30-х. Тогда тоже в самых обычных бытовых товарах искали "шпионские знаки". Приговоры (например, Дмитриеву) - вполне сталинские. Покушения на "врагов" - тоже по сталинским канонам. Пропагандистская истерия и ложь - из того же времени. Вот еще и шпионская паранойя для полноты сходства началась".