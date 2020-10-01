"Объявление, которое, думаю, мало кого удивит в эти дни: с 1 октября я более не работаю в Высшей школе экономики. Сразу скажу, что это обоюдное решение, все происходит по соглашению сторон, и более того, в последние два года руководство вуза сделало многое для того, чтобы я там остался. Тем не менее, ситуация по состоянию на осень 2020 года такова, что было принято именно такое решение", - пишет политолог и журналист на своей странице в Facebook.

"Позади замечательных шестнадцать лет жизни. Я заступил на должность в сентябре 2004 года, вернувшись ради Вышки в Россию с Запада, где прожил, с перерывами, пятнадцать лет - в США, Италии, Германии, Финляндии и снова в Германии. Я бросил работу, стабильный доход, вид на жительство и дом в Альпах, чтобы вернуться в свой город и в свою страну, которая, как казалось тогда, встала на путь нормальности. (Помню, в те годы была популярна статья Дэна Тризмана "Russia as a Normal Country"). Да, уже было "дело ЮКОСа" и в те дни происходила трагедия Беслана, но мне казалось, что ресурса институтов и глубины глобализации России хватит, чтобы удержать страну в русле той самой нормальности. И одним из глобальных институтов в России была ВШЭ - лучший в стране вуз, созданный с нуля, ядро модернизации не только высшего образования, но самого стиля жизни, создававший собственную академическую, социальную и даже городскую среду - это вуз, во многом формирующий самый аутентичный московский квартал между Мясницкой, Покровкой и Яузой, подобно тому, как Сорбонна формирует Левый берег Сены.

Жалею ли я об этом выборе - вернуться в Россию в 2004м - глядя на него из 2020го? Нисколько. Я прожил со страной целую эпоху, я стал частью ее гуманитарного пейзажа, критически осмысливая действительность и обучая этому студентов: социальная критика, говорил я им, является не делом вкуса или гражданской позиции, а моральной обязанностью интеллектуала, ссылаясь на пример философов со все того же Левого берега.

И Вышка позволяла мне быть самим собой (редкая роскошь в современной России!), свободным человеком в тогда еще полусвободной стране, стала платформой, с которой я создавал все свои академические и медийные проекты: историческая программа на канале "Культура", интеллектуальное ток-шоу "Археология" (еще один привет Фуко), которое уже 12 лет кочует по радио- и телеканалам (Финам FM, Столица FM, телеканал "Дождь") и сейчас развернулось в большой мультимедийный проект на радио "Свобода" и телеканале "Настоящее время", мои многолетние еженедельные колонки в "Форбсе", "Ведомостях", и на портале SLON/Republic, которые складывались в книги, мои лекции и курсы в музеях и библиотеках Москвы и в десятке зарубежных университетов, мое любимое детище Escapes from Modernity, сеть летних и зимних школ в разных уголках Европы, от Грузии до Лапландии, которых мы провели более тридцати - за всем этим стояла Вышка как ресурсная база и репутационный капитал, который позволял мне быть "профессором Медведевым".

Но время шло, вернее, ускорялось, скорее даже схлопывалось, скручивалось в спираль, жгут, хлыст, стремительно менялась Россия, вместе с ней менялась Вышка - и это было залогом ее успешности, стабильности и роста: адаптивность, гибкость, умение меняться с эпохой. А я не хотел или не умел меняться и продолжал думать точно те же мысли и говорить ровно те же вещи, что в лохматом 2004 году, когда вернулся в Россию, и этот диссонанс становился все более заметным, а порой и опасным - впрочем, инстинкт самосохранения никогда не был моей сильной чертой. Так мы и дожили до 2020 года, и я хочу еще раз подчеркнуть, что благодарен ВШЭ за возможность стать мне тем, чем я стал, и при этом остаться самим собой, а также за искреннее стремление сохранить меня в университете в последний год - но слишком радикально треснуло время в 2020 году и слишком глубоко прошел разлом.

Что дальше? Я не собираюсь прекращать преподавание и с радостью присоединяюсь к набирающему обороты Свободному Университету, где хочу предложить два курса, один по политический истории России, "Российское пространство и российское государство", и второй по экологии, "Политика природы". Продолжаются мои онлайн-курсы и семинары в различных зарубежных проектах, в т.ч. в еще одном Свободном Университете, на сей раз берлинском, и я открыт для предложений по преподаванию, на русском или английском, он- или оффлайн, в любой другой образовательной институции, которая так же считает себя свободной.

Продолжается мой проект "Археология" на Радио "Свобода" и телеканале "Настоящее Время", теперь уже в трех еженедельных форматах ("Археология", "Археология. Прошлое" и "Археология. Будущее") - включайтесь, подписывайтесь и наслаждайтесь свободой слова, как двадцать лет назад. Я буду больше писать: колонки, эссе, научные статьи, сейчас заканчиваю новую книгу, которая будет совсем не про политику, не про историю и не про Россию - следите за анонсами! И я пока совершенно не собираюсь уезжать из своей страны, и как это парадоксально сегодня ни прозвучит, нисколько не жалею о том выборе, который сделал, вернувшись сюда в 2004м: это были о-фи-гительные годы - написал бы другое слово, но что-то удерживает, наверное, остатки корпоративного этикета).

Я от всей души хочу поблагодарить студентов, коллег-преподавателей, административный персонал и руководство Вышки за эти годы. Вы вместе создали лучший в России университет, которому, я знаю, очень непросто в сгущающейся атмосфере времени, и будет с каждым днем все тяжелее. И я желаю вам всем сохранить себя и то главное, то общественное благо, ради которого делаются компромиссы и приносятся жертвы. Мне это благо и это имя так же дорого, как и вам. И еще уведомление коллегам-журналистам: dixi, я сказал, что хотел сказать, и воздержусь от дальнейших комментариев и интервью по теме этого поста. Peace and Respect".