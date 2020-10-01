"Навальный в интервью "Шпигелю" заявил, что за его отравлением стоит Путин и вообще рассказал много всего интересного. Например, то, что собирается возвращаться в Россию и продолжать свою деятельность. Подробности его состояния, конечно, страшные. Ветеринаров омских он назвал, как положено приличному человеку, и сказал, что их ненавидит. В принципе я их тоже ненавижу", - пишет общественный деятель на своей странице в Facebook.

"Однако российские власти понимают две вещи. Во-первых, им надо, чтобы Навальный не вернулся в Россию, боялся бы это сделать. Во-вторых, они понимают, что от ОЗХО будут еще доказательства отравления и применения химического оружия, а это санкции, несмотря на то, что сам Навальный призывает только к санкциям персональным.

Поэтому Песков уже заявил, что с Навальным работает ЦРУ и он пытается участвовать в некоей политической борьбе с Путиным. То есть если ты пытаешься в России бросить вызов Путину, ты ЦРУшник. Никто другой этого сделать не может.

Но всю малину испортил Володин. Он назвал Навального бесстыдником и подлецом, отметил, что Путин спас ему жизнь, а все случившиеся с ним было организовано западными спецслужбами. То есть Навального все-таки отравили? А как же омские ветеринары, которые говорят, что Навальный сидел на диете? Или его западные спецслужбы посадили на диету?

На самом деле, смысл всех этих идиотических обвинений в стиле Анатолия Вассермана и движения НОД в том, чтобы напугать Навального. Ему дают понять, что если он вернется, то пойдет вслед за Иваном Сафроновым. Я вообще теперь думаю, что в этом смысле дело Сафронова неслучайно".