"Двадцать шесть лет назад было решено считать конфликт между Азербайджаном и Арменией замороженным и отложенным на историческую перспективу. Это было решение, принятое другими странами, с которым Армения и Азербайджан согласились. У обоих в то время - молодая государственность, слабая экономика, жесткий сосед. Деваться некуда. С тех пор, каждый раз, когда в Баку или Ереване раздавались призывы к решительному восстановлению исторической справедливости, можно было, не просыпаясь, определить: где-то приближаются какие-нибудь выборы, или кто-то решает какие-то сиюминутные проблемы", - пишет обозреватель в Facebook.

"И никогда, ни при каких обстоятельствах ни одна сторона не позволяла себе самодеятельности. Бывали мелочные случайные инциденты, но все крупные конфронтационные мероприятия требовали санкции Москвы.

На этот раз все иначе.

События начались не в сентябре, а в июле. Тогда армянские военные произвели резкие движения на границе с Азербайджаном. В сентябре Азербайджан на них ответил, назвав свои действия контратакой. Июльские события произошли в нетрадиционном месте. Но важном - в зоне пролегания газопровода, соединяющего Азербайджан и Турцию. Сентябрьские - где обычно, но в небывалых масштабах.

В этой географии и в этом масштабе и есть все отгадки.

У В.В. Путина драматически плохо идут дела в этом году с торговлей газом - минус сорок процентов экспорта по сравнению с 2019-м. Одна из важных причин - нежелание Турции покупать российский газ. Она теперь желает покупать азербайджанский. Та же история и с нефтью. И это на фоне разных других разногласий между В. Путиным и Р. Эрдоганом - в Сирии, Ливии и других местах.

И теперь традиционный поставщик углеводородов на турецкий рынок напоминает потребителю о своей значимости. А заодно и сверхдержавности. А традиционный потребитель решительно отказывается. И настаивает на собственной геополитической роли. Цена вопроса - убитые, раненые, беженцы - не занимает никого.

Вообще Южный Кавказ - настоящее месторождение самых разных проблем. Но нерешаемых среди них нет. Нерешаемыми их делают те, у кого в жопе зудят две империи - Российская и Османская".