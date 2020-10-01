"Мир будет больным и неприятным для обеих сторон, иного в ситуации векового конфликта и не может быть. Фактом является то, что Армения никогда не откажется от НКР, Азербайджан никогда не прекратит попыток вернуть потерянные территории. Обеим сторонам нужна видимость победы, иначе их сметут разгоряченные националистической горячкой народы. Просто прекращения конфликта сейчас недостаточно, иначе он полыхнет с удвоенным жаром через год или два. Именно поэтому вариант международного жесткого принуждения к перемирию на новых правилах кажется единственно возможным", - пишет публицист и аналитик на своей странице в Facebook.

"По периметру нынешних, контролируемых НКР территорий вводятся миротворцы с тяжелым вооружением, причем не условные Бангладеш или Нигерия, а войска стран - постоянных членов Совбеза ООН, способные постоять за себя и отстоять свои позиции, чтобы не было соблазна испытать их на прочность.

Занятые азербайджанские районы за пределами непосредственно Нагорного Карабаха передаются под контроль гражданской администрации из Баку, там начинается процесс восстановления, возвращения беженцев. Они должны быть демилитаризованы, за исключением полицейских соединений. Гарантом демилитаризации являются миротворческие силы.

Сама территория непосредственно НКР также отгораживается миротворцами от азербайджанских районов. Демилитаризация на нее не распространяется, на иных условиях армяне не согласятся сдавать свои позиция в буферных районах. Даже при таком варианте сопротивление будет огромно.

Миротворцами же контролируется и охраняется Лачинский коридор, связывающий НКР с Арменией. Его неприкосновенность гарантируется международным сообществом. Взамен на Лачинский коридор Азербайджану можно предложить построить также контролируемую международными силами наземную трассу к нахичеванскому анклаву через территорию Армении. Кстати такой вариант рассматривался Тер-Петросяном еще в конце 90-х.

Любые попытки нарушения огня жестко пресекаются миротворческими силами, они же контролируют перемещения вооруженных сил обоих участников конфликта во избежание скрытой концентрации с целью нарушения статус-кво. Любая сторона, инициирующая новые столкновения получит жесткие международные санкции, в том числе и экономические. Для Армении важна поддержка своих диаспор и дотации, для Азербайджана торговля нефтепродуктами, в эти точки и надо бить.

С другой стороны, соблюдение мирного процесса поощряется, для Армении снятием наконец экономической и логистической блокады Турции и Азербайджана и новыми субсидиями, для Азербайджана большей интеграцией в мировое сообщество. Главным же поощрением станет возможность для обеих стран резко сократить гонку военных бюджетов и перенаправить эти ресурсы на мирные вопросы восстановления страны.

Баку сможет отчитаться о своей победе и начале возвращения беженцев, Ереван скажет о своей победе, сохранении НКР и придании ему международного нового статуса и гарантий. Партии радикалов с обеих сторон, конечно, начнут говорить об украденных победах и возненавидят страны, принуждающие к миру, но это неизбежные потери, с которыми придется смириться.

Сам статус территории непосредственно НКР и ее жителей замораживается и держится на паузе минимум 10 лет".