"Идея этого законопроекта появилась после постов Павла Дурова о фактическом монополизме, существующем на рынке мобильных приложений. Каждый из разработчиков обязан платить Apple 30% от всех доходов за продажи самого приложения или покупки в нем (с Google сходная история) - иначе просто не имеет шанса донести свой продукт", - пишет в Facebook депутат Госдумы о своем законопроекте, который предусматривает регулирование работы магазинов приложений.

"В последние недели конфликт разработчиков и владельцев так называемых "маркетплейсов", то есть магазинов приложений, только нарастал. Конфликт Apple с Epic Games, попытка Facebook сообщить пользователям о вмененном налоге от Apple - все это привело меня к мысли, что проблему можно помочь разрешить законодательно.

И довольно просто: обязать нынешних монополистов разрешить установку на мобильные устройства сторонних магазинов приложений, а попутно снизить размер комиссии как минимум до 20% (и ввести отчисления в фонд для поддержки разработчиков).

Мне могут возразить, что нельзя вмешиваться в частный бизнес. Я прочитал много дискуссий на эту тему, обсудил все с экспертами и могу ответить: в какой-то момент бизнес становится монополией, или, пользуясь термином Павла Дурова, дуополией Apple и Google. А антимонопольное регулирование еще никто не отменял.

Не может быть нормальной ситуация, при которой я не могу установить на свой телефон любую программу, не заплатив компании, создавшей этот телефон. И, очевидно, это понимают во всем мире, обращаясь в суды и парламенты. Снижение комиссии и возможность доносить свои продукты до пользователя - это возможность развития для разработчиков, которые будут работать не "на дядю", а на себя. Я искренне надеюсь, что однажды смогу зайти в магазин приложений, например, Telegram и выбрать там нужную мне программу.

А если вам будут говорить, что "теперь мы потеряем айфоны" - не верьте. Тенденция общемировая, и России не пристало отставать от нее. Наоборот: нам нужно защищать своих разработчиков и пользователей, к чему я и стремлюсь".