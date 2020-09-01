"У моей племянницы Ани две недели держалась небольшая температура, и она пошла в поликлинику (береженого бог бережет) сделать тест на антитела.На входе ей измерили температуру и сказали, что у нее 36,1. Тут бы ей и понять все про эту поликлинику, но Аня не поняла - и пошла делать анализ", - пишет сатирик и публицист на своей странице в Facebook.

"Через три дня выяснилось - анализ отрицательный, и с диагнозом "бронхит" ее отправили в другую поликлинику, на КТ. Воспаления легких тоже не обнаружилось, зато совершенно случайно выяснилось, что все манипуляции с ней производились в "красной зоне". Ну, так получилось. В связи с чем Аню обязали сидеть две недели дома, под угрозой штрафа за каждый выход, по постановлению окружного санврача. Чудесный подарок от родной медицины на последние недели лета и ко дню рождения!

Диагнозы в двух поликлиниках, после двух небрежных осмотров, ей поставили в итоге разные. Насчет же благоприобретенного коронавируса предложили подождать своей судьбы по месту жительства. Врачам же самим интересно: заразилась она у них в поликлинике или нет?

Тяжелая бессонница на фоне стресса явилась не запылилась. Попытка узнать юридическую реальность, чтобы все-таки вырваться на свободу из-под домашнего ареста (анализы-то были отрицательные, в том числе тот, который брали в "красной зоне"), успехом не увенчалась: врач и заведующая одной и той же поликлиники, на вопрос, обязана ли она сидеть в изоляции, отвечали вещи прямо противоположные.

Аня написала в фейсбук Департамента здравоохранения Москвы с просьбой разобраться с ситуацией - с тем же успехом Ванька Жуков писал на деревню дедушке. Она хотела, чтобы перед ней хотя бы извинились за весь этот скотский цирк и дали официальное объяснение произошедшему, но от Депздрава дождалась в итоге холодного уведомления о том, что с ней свяжутся, но сроки ответа не регламентированы... В сущности, ей сказали "пошла вон, не до тебя".

А Анне, к тридцати трем годам своей жизни уже успевшей пройти пару кругов отечественного медицинского ада, - очень почему-то захотелось, чтобы хотя бы в этот раз было - до нее. Вот я и решил написать об этой истории.

P.S. Моя ироничная племяшка очень попросила, чтобы я обошелся в тексте без Путина и Собянина, и вы видите - я обошелся. Тупость и бюрократия в этой истории, разумеется, вполне типовые, глубоко отечественные. Но в постскриптуме все же хочу заметить: правила игры и текущие стандарты общения с людьми задаются именно сверху.

Я прекрасно понимаю, что эта история - легкий пустячок на фоне того, что происходит в здравоохранении каждый день, но знаете ли - своя рубаха ближе к телу, и племянница Анька у меня одна".