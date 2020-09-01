"Эпидемия коронавируса изменила в экономике многое - и, как правило, не к лучшему. По всему миру на время закрывались предприятия, исчезали рабочие места, становились непроницаемыми границы. Однако никогда не бывает такого, чтобы от хозяйственных перемен проигрывали все - и в нашем случае были и выигравшие: в основном "в плюсе" оказались IT-компании, а также фирмы, обеспечивавшие дистанционное обслуживание потребителей", - пишет экономист на своей странице в Facebook.

"В США стоимость акций онлайн-кинотеатра Netflix выросла с начала года на 59%, интернет-ритейлера Amazon - на 80%, а платформы для телеконференций Zoom - в 4,35 раза. И конечно, именно интернет-торговля оказалась "экономическим открытием" года: во втором квартале в США она выросла на рекордные 44,4%, обеспечив более 20% торгового оборота и полностью скомпенсировав сокращение продаж в обычных магазинах. Итогом стал триумф Дж.Безоса, основателя Amazon, ставшего первым в истории человеком, чье состояние превысило $200 млрд.

России сложно похвастаться такими же достижениями, однако очевидно, что общемировые тренды проявились у нас даже более определенно - пусть и потому, что Россия стартовала с более слабых позиций. Объявление сначала отпуска, а потом и полноценного карантина увеличило, по данным "Яндекс.Кассы", оборот онлайн-платежей за покупки товаров приблизительно на 41%, а за заказ еды в кафе и ресторанах, осуществлявших дистанционное обслуживание - на 70% (для сравнения - в Китае выручка Alibaba во втором квартале выросла на 34%). Характерно, что после возвращения к относительно нормальной жизни россияне не стали спешить отказываться от вновь обретенных привычек, что вполне понятно: за несколько месяцев самоизоляции к интернет-торговле впервые приобщились более 10 миллионов человек. Взрывной рост спроса коснулся практически всех секторов - от кино и видеоигр до онлайн-тренингов, и любых методов оплаты - кредитных карт, интернет-бэнкинга, электронных кошельков и систем Apple Pay и Google Pay; более того, после небольшой паузы в июне рост возобновился (причем на фоне сокращения как числа, так и объема покупок в привычных торговых точках).

По итогам 2019 года рынок онлайн-торговли в России вырос на 26,5% и на него пришлось 6% всех розничных продаж (по этой доле мы находились на уровне США в 2010 году). Результаты этого года наверняка окажутся намного более впечатляющими (предполагается, что через интернет будет продано товаров более чем на 3 трлн рублей). Есть и признанные лидеры этого направления - именно интернет-ритейл сделал долларовым миллиардером Татьяну Бакальчук, основателя Wildberriеs. "Яндекс", который инкорпорировал в свой бизнес множество онлайн-агрегаторов, стал одной из самых быстрорастущих компаний в России (цена его акций за последний год подскочила на 97%). И это, судя по всему, не случайные перемены, а начало мощного тренда, который эпидемия и карантин не создали, но лишь "подсветили".

Онлайн-торговля - и это заметно во всем мире - развивается стремитель­но, делая жизнь людей удобнее и проще. Однако в России, на мой взгляд, ее развитие особенно значимо по одной специфически отечественной причине. В Америке и Европе данный бизнес опирался на давно отлаженную инфраструктуру доставки, которой в России до сих пор нет. Собственно, резкий рост заказов еды или дистанционно предоставляемых услуг указывает на то, что люди с радостью пользуются тем, что доставляется либо локально, либо вообще онлайн. Однако в ближайшем будущем развитие интернет-торговли потребует того, чего оно требовало во всем мире - нового качества логистики и транспорта, и это станет еще одним фактором позитивного влияния этого сектора на всю российскую экономику".