"Вот, взять Европу. Там тоже и право присутствует, и Закон превыше всего, и суды независимые. Казалось бы, все как у нас, но очень волокиты много. Месяцами, а то и годами разбирательства длятся. Бюрократия невероятная! А тут приключилась одна история в Башкирии. Некие бизнесмены возомнили себя царями горы. Гора святая, называется Куштау, а они решили ее в соду переработать", - пишет бывший политик на своей странице в Facebook.

"Пришли к царю Башкирии, предложили свои аргументы и тому аргументы так понравились, что он дал команду ОМОНу всех несогласных с горы спускать жестко и без церемоний.

Народ возроптал, нашлись борзописцы, подняли шум и докатилась вся эта история до бункера, где сидел и думал думу об народе самый главный Царь над всеми другими царями в России. Нажал он на кнопку и образовался пред ним большой, большой экран. Щелкнул пальцами и на экране появились члены Правительства, каждый в своей клеточке. И вопросил их Царь, а не был ли нарушен закон в 2013 году, когда эта содовая кампания стала частной...

Недели не прошло, а арбитражный суд Башкирии к сегодняшнему дню уже разобрался с Законом, арестовал акции содовой кампании и передал их государству. На очереди Прокуратура и СК, для которых охрана Закона тоже не пустой звук.

Недалек день, как "цари горы" сменят статус до "хрен с горы" и понесут справедливое наказание за нарушение Закона.

А вы говорите - Европа. Да Европе такая оперативность в восстановлении законности и не снилась".