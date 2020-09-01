"Каждый раз, когда следователи или какие-нибудь другие жулики арестовывают у нас счета, снова и снова приходится объяснять, что с деньгами при этом ничего плохого не происходит", - пишет соратник Алексея Навального на своей странице в Facebook.

"Вот Любовь Соболь выкладывает скриншоты, где у нее на счету остаток -34 млн, и пишет: "по иску Пригожина у меня арестовано 34 млн". И я вижу волну публикаций в СМИ - "у Любови Соболь Пригожин списал 34 млн рублей!". А вслед, конечно, волну публикаций кремлевских троллей - "откуда это у юриста ФБК 34 млн рублей?".

Каждый раз очень расстраивает, потому что отрицательные числа все-таки проходят во втором классе начальной школы.

Вступило в силу постановление следователя или решение суда, арестовать у кого-то такую-то сумму. Приставы исполняют это решение, присылая документы в банк; банк накладывает арест. Если на счету было 0 рублей, а пришел арест на 34 млн рублей, то теперь на скриншоте интернет-банка это будет выглядеть, как -34 млн - МИНУС тридцать четыре миллиона рублей. Это не значит, разумеется, что они там были.

Это значит ровно одно: арест наложен на средства в пределах 34 млн рублей. Если положить на счет 10 млн, то в интернет-банке будет отображаться баланс -24 млн. Если положить на счет 35 млн - то в интернет-банке будет отображаться баланс 1 млн. Все правильно: 34 млн арестованы, а суммой сверх арестной можно распоряжаться, как ни в чем ни бывало... (Только надо где-то взять эти 35 млн сначала!).

Так и живем. У всех фигурантов "дела ФБК" уже больше года на всех счетах "-75 млн" - столько следователь Габдулин арестовал. У Любы Соболь вот теперь по иску Пригожина "-34 млн". Это очень неприятно; довольно трудно с такими арестами на счетах нормально жить. Но все же это не значит, что Пригожину или Габдулину удалось каждого из нас ограбить на 75 или 34 млн, у нас у всех, увы, таких денег и близко нет.

И чтобы два раза не вставать. Звонят многие журналисты по поводу Пригожина. А вот он то, а вот он сё. Арестовал счета, обещает деньги перевести туда-то. Прокомментируйте. Каждый раз кладу трубку: не комментировал и не буду.

Евгений Пригожин - особо опасный преступник, осужденный за многочисленные преступления. Он убийца, он организовал убийство Джемаля, Расторгуева и Радченко в ЦАР два года назад. Он содержит фабрику троллей и частную военную компанию, ответственную за сотни человеческих жизней и неисчислимые страдания. А еще он жирный тролль, упивающийся пиаром, вниманием и упоминаниями в прессе. Он сам придумывает и бесконечно создает все эти "информационные поводы". Он троллит - а вы ведетесь.

Дорогие журналисты: каждый раз, когда вы пишете про Пригожина (не важно что), вы делаете ему хорошо и радостно. А он - убийца ваших коллег. Не надо так делать. Евгения Пригожина не существует; про него нельзя писать, нельзя говорить, нельзя на него реагировать - это единственно возможная в отношении него стратегия. Помнится, вы бойкотировали Слуцкого (и правильно делали), но Пригожин в миллиард раз хуже Слуцкого. Не кормите тролля.

Ни копейки денег от нас Пригожин не получил и не получит. Никаких комментариев от нас про Пригожина не было и не будет".