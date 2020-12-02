"Следственный комитет России организовал массовые вызовы на допросы пожилых людей по поводу преступлений нацистов во время Второй мировой войны. Пока в качестве свидетелей, а там как пойдет. Российское государство взялось за стариков всерьез. Сначала у них украли пенсии. Старики немного повозмущались, потом смирились", - пишет колумнист "Ежедневного журнала".

"Затем их объявили дискриминируемой группой 65+, запретили выходить из дома, а для верности отобрали льготы на проезд в транспорте. Видимо, начальство убеждено, что тех, кто платит за проезд, вирус не берет. Некоторые решили назло государству выжить и стали гулять по квартире.

Тогда государство нанесло удар с неожиданной стороны. Решило проверить, есть ли у стариков побочные доходы. Ну, может, какому хитрому и жадному старику не хватает для роскошной жизни 10-12 тысяч пенсии и он бутылки собирает или носки вяжет на продажу. Так вот, государство решило весь этот стариковский отхожий промысел выявить, хитрых и жадных пенсионеров вывести на чистую воду и взыскать с них те суммы, которые им были ошибочно выплачены как неработающим пенсионерам. И это справедливо, поскольку в стране кризис, от которого могут пострадать друзья Путина из списка Forbes, чего конечно же допустить никак невозможно.

Ну вот. А тут еще летом на пеньках проголосовали за поправки к Конституции, одна из которых требует, чтобы Россия лично обеспечила защиту исторической правды. Глава СКР Бастрыкин тут же выдвинулся на передовые позиции и бросил все силы своего ведомства на защиту скреп. Масштаб спецоперации впечатляет.

В июле ведомство СКР завело уголовное дело о преступлениях нацистов в годы Второй мировой в Сталинградской области. В августе - о геноциде во время оккупации Псковской области. В ноябре настал черед Ростовской области. В апреле - доследственная проверка о геноциде в Карелии. Как пояснила официальный представитель СКР генерал-майор Светлана Петренко, на рассмотрении в центральном аппарате СКР находится пять уголовных дел о преступлениях нацистов в годы Второй мировой войны, а все остальные подобные дела расследуют следователи из регионов.

Свои фронты в великой битве за историческую правду помимо СКР открыли: Генпрокуратура (Краснов), МИД (Лавров, Захарова), Совет Федерации (Матвиенко, Климов), Госдума (Володин, Ямпольская). Каждый из этих сучков на древе российского государства внес свой вклад в то, чтобы мир наконец понял, что нацисты действовали преступным образом и их следует осуждать, а хвалить, наоборот, не следует. Главнокомандующим этой великой битвой стал, естественно, Владимир Путин, о чем он и объявил на форуме "Уроки Нюрнберга".

Главная цель этой битвы была обозначена Бастрыкиным как "закрепление факта геноцида советского народа". Очевидно, что эта виктория будет одержана и путинская Россия поставит данный "факт" в центр государственной мифологии и станет его кидать как гранату в многочисленных информационных войнах с Западом в целом, а также отдельными странами Европы. Фактически юридическое признание "геноцида советского народа" означает не просто дополнение решений Нюрнбергского трибунала, а их пересмотр. Поскольку в ходе Нюрнбергского трибунала был установлен факт геноцида евреев, хотя сам термин "геноцид" в Нюрнберге использовался скорее как описательный, а не юридический.

Парижская Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 1948 года определяет геноцид как "действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую". "Советский народ" как "новая историческая общность", изобретенная на кафедрах научного коммунизма, под это определение явно не подпадает. Попытка добиться международного признания идеи "геноцида советского народа" не имеет перспектив, поскольку в этом случае в мире произойдет массовое выкапывание скелетов прошлого и швыряние этими скелетами друг в друга, что никому, кроме путинской России, не нужно. Но это вполне устраивает Кремль в его стремлении воссоздать в стране атмосферу осажденной крепости...

Вернемся к вызовам на допросы свидетелей преступлений нацистов. Самым юным из этих людей пошел девятый десяток, а некоторые вплотную приблизились к столетнему рубежу или даже превзошли его. Сам факт получения повестки на допрос в СКР человеком в таком возрасте является несомненным продолжением дела, начатого гитлеровскими нацистами, но не завершенного ими в случае данного конкретного человека. Главное из того, что нужно было сказать о преступлениях нацистов, было сказано 75 лет назад. А вот о преступлениях ВЧК, НКВД, КГБ сказано было крайне мало, нечленораздельно и скороговоркой. И пока у власти их наследники, надеяться на восстановлении исторической правды не приходится".