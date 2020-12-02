"Сегодня ФСБ лишила вида на жительство главу проекта "Правовая инициатива" Ванессу Коган и признала ее угрозой безопасности России (это официальная формулировка). Вы правильно насторожились: все, конечно, с точностью до наоборот", - пишет политик на своей странице в Facebook.

"Правовая инициатива" - это правозащитники, защищающие права граждан России в Европейском суде по правам человека. О ЕСПЧ я недавно снял большое видео.

Вот только несколько их дел:

- добились обеспечения "самым дорогим лекарством в мире", "Спинразой", многих детей (государство отказывалось предоставлять);

- борются с женским обрезанием на Кавказе;

- настаивают на расследовании пропаж жителей кавказских республик (читай - убийств, совершенных силовиками).

Все это представляет большую опасность для России, с точки зрения ФСБ.Я просто напомню: муфтий КЧР Исмаил Бердиев, когда "Правовая инициатива" подняла шум вокруг женского обрезания, долго глумился и утверждал, что это отличный и полезный обычай. Пошел на повышение - теперь советует Путину распространить закон об оскорблении чувств верующих на весь мир. Он - друг России. С ножницами.

А те, кто против женского обрезания - те враги.

И правда. Не муфтий же заставляет Россию тратиться на снабжение детей лекарствами и платить изувеченным женщинам. Не надо покушаться на бюджет. Зато электорату объяснят, что наше право - самое лучшее право в мире, не нужен нам никакой ЕСПЧ. Клишас уже поправил нам Конституцию.

Оглядитесь. Избавились от угроз? Выгнали всех иноагентов? Ну, тогда милости просим под ножницы, духовность требует жертв".