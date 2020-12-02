"Вот, думаю, зря они перенесли послание президента Федеральному Собранию на следующий год. Яичко дорого, как говорится, ко Христову дню. А тут получается, Новый год с Рождеством и старым Новым годом к середине января отгуляем, глазенки протрем, рассолу выпьем, головой потрясём, а ориентира для движения в наступившем 2021 году до сих пор не дали", - пишет бывший политик на своей странице в Facebook.

"И что, раз ориентира нет, то снова в забытье погружаться? А валовой продукт увеличивать за нас дядя Вася будет? Так "дядя Вася" это мы и есть. Конечно, коронавирус гуляет и есть опасность, что народные избранники с сенаторами и лучшие представители общества могут подхватить заразу, ежели в одном зале их собрать. Каждого ведь не проверишь. Взять, к примеру, Хирурга. Он шастает незнамо где на своей мотоциклетке, вот и завезет микроб в благородное собрание под своей шапочкой, которую он никогда не снимает.

Но, все же, я бы с Посланием не откладывал. Можно использовать отработанный вариант "удаленки". Владимир Владимирович в бункере зачитывает послание, а уважаемые люди сидят перед ним в клеточках на экране и хлопают. А можно наоборот. Владимир Владимирович на большом экране, а уважаемые в зале сидят и хлопают. Ну, так же, как он встречался недавно с членами Валдайского клуба. Правда, валдайцев было немного и они пореже сидели, а тут же тыща с лишним голов и ртов. Пореже не рассадишь и из каждого рта может ковид вылететь.

Но риск можно исключить. Для этого надо использовать видео с прошлогоднего послания. Нет, Владимир Владимирович, разумеется, на экране свежий и читает новый текст. А когда камера поворачивается к залу и выхватывает оттуда крупные планы лиц - это взять с того года. Лица же все те же, они не меняются. Да и эмоции на них при всех посланиях одинаковые: выражение восторга от услышанного и готовность к немедленному исполнению.

Вот только в первом ряду тогда другой премьер-министр сидел. Ну, техника нынче позволяет, подправят. По фигуре и росту новый премьер почти такой же, в телевизоре его голову к тогдашнему приделают, и никто разницы не заметит.

В общем, не надо с посланием откладывать. Тем более и в Конституции ясно написано, что оно - ежегодное".